CENTO PER CENTO ANIMALISTI * GRANDI CARNIVORI: « PARCO ADAMELLO BRENTA A STREMBO (TN), STRISCIONE DAVANTI ALLA SEDE AFFISSO DAI MILITANTI »

07.25 - mercoledì 1 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nelle valli del Parco Naturale Adamello – Brenta, in Trentino c’è stata la maggior parte dei “problemi” (fatalità) tra Orsi e umani. Dobbiamo dire che nel parco la Natura è stata violentata in tutti i modi possibili, soprattutto con le speculazioni legate al turismo; un altro possibile motivo è che il presidente del parco sia un cacciatore: Walter Ferrazza.

E anche un cacciatore “orgoglioso”, “guida venatoria” (qualsiasi cosa significhi), addestratore di cani da caccia etc. Anche in altri parchi naturali sono stati messi al vertice dei cacciatori. Cioè chi uccide per sport viene messo a decidere? Qualcuno ha detto “è come mettere una Volpe a guardia del pollaio” ma ci sono altri paragoni più irrispettosi.

Nella serata del 31 ottobre, Militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI, hanno affisso uno striscione sui cancelli della sede del parco dell’Adamello a STREMBO (Trento): “UN PRESIDENTE CACCIATORE! ADAMELLO FAI ORRORE!

*

CENTOPERCENTOANIMALISTI