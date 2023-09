CENTO PER CENTO ANIMALISTI * GRANDI CARNIVORI: « CONFERMATA LA NOSTRA PRESENZA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FUGATTI, A TRENTO – VIA S. CROCE (8/9 – 17.30) »

11.45 - giovedì 7 settembre 2023

Confermata la manifestazione dei Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti alla presentazione del libro di Fugatti, fissata per venerdì 8 settembre alle ore 17.30 in via S. Croce, 35 a Trento.

Alcuni villici hanno tentato di intimorirci tramite messaggi anonimi, ma forse ignorano che noi non porgiamo mai l’altra guancia, quindi si assumeranno la responsabilità di quello che hanno ostentato anche se l’hanno fatto ben nascosti ovviamente. Domani prevediamo una via S. Croce blindata dalla FdO, nonostante i nostri Militanti saranno in numero ridotto, visto il giorno feriale e lavorativo.

CENTOPERCENTOANIMALISTI