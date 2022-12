EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * PRÏSM: « “IAGA“ A CASTEL STENICO CON IL SUO NUOVO BRANO “NOT THE END”, SESTO APPUNTAMENTO CON “FIRE SAGA“ »

08.08 - martedì 13 dicembre 2022

PRÏSM: Iaga a Castel Stenico. Quinto appuntamento ieri, lunedì 12 dicembre 2022, con la terza edizione del Festival PRÏSM, che propone tutti i giorni alle ore 16.00, fino al 15 dicembre, straordinari concerti in otto selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Gli artisti che partecipano a PRÏSM presentano esclusivamente musica originale, composta e prodotta da loro stessi.

La protagonista di questo quinto appuntamento è stata IAGA, giovane compositrice, DJ e produttrice trentina, che ha realizzato una speciale performance nel giardino di Castel Stenico, uno dei più antichi della regione. Durante il set l’artista ha anche presentato in anteprima mondiale un suo nuovo brano, composto per questa speciale occasione e ispirato proprio da questo particolare luogo storico, intitolato “Not The End”.

Lo spettacolo è stato diffuso in streaming su Facebook Live e YouTube con immagini suggestive e una regia di alto livello. Per chi se lo fosse perso, niente paura: i video dei concerti di PRÏSM rimangono sempre disponibili per la visione sia su Facebook che su YouTube anche dopo la prima trasmissione. Basta cliccare su www.festivalprism.com per vederli. Su Spotify si trova anche la playlist ufficiale dell’iniziativa. PRÏSM è prodotto da Everness con la direzione e il management organizzativo di Agostino Carollo.

Oggi, martedì 13 dicembre 2022 alle ore 16.00, appuntamento con Fire Saga da un’altra fantastica location del Trentino.

IAGA a Castel Stenico in Trentino per PRÏSM

https://youtu.be/MBxBda–2Lc



Hal a Forte Pozzacchio in Trentino per PRÏSM

https://youtu.be/dC3pzg85QuI



Spankox a Castel Beseno in Trentino per PRÏSM

https://youtu.be/vsBvsiXNVJk



Alba Leng a Forte Campo Luserna in Trentino per PRÏSM

https://youtu.be/x9Bq8SdJI_E



Fire Saga a Forte Corno in Trentino per PRÏSM

https://youtu.be/I2qA4hNs_Q4