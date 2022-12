ITALIA NOSTRA – SEZIONE TRENTINA * “TRENTO CITTÀ DIPINTA“: « I DECORI MURALI ESTERNI DAL MEDIOEVO AI GIORNI NOSTRI, INAUGURAZIONE A PALAZZO ROCCABRUNA (17/12 – ORE 11.00) »

07.07 - martedì 13 dicembre 2022

La mostra prende avvio dal volume Trento città dipinta. I decori murali esterni dal Medioevo ai giorni nostri di recentissima pubblicazione per le Edizioni Grafiche Antiga. Un libro, ideato e curato da Ezio Chini, Salvatore Ferrari e Beppo Toffolon, dedicato allo straordinario patrimonio pittorico murale della città di Trento, contenente nuove indagini storiche e archivistiche sui principali palazzi e un completo censimento delle decorazioni realizzate fra l’età medioevale e quella contemporanea, strumento indispensabile per la loro conoscenza, conservazione e valorizzazione.

Trento è una delle più belle città d’arte d’Italia e uno dei suoi caratteri distintivi è di essere una “città dipinta”: sulle facciate di case e palazzi conserva ancora numerose antiche decorazioni ad affresco, in particolare in piazza Duomo e via Belenzani.

Le Guide del Touring Club Italiano la definiscono città di nobile e severo aspetto, ricca di ricordi romani e di superbi monumenti romanici e della Rinascenza; ne esaltano l’immagine urbana di severa bellezza nelle architetture medievali e rinascimentali con un fondo tra il veneto e il nordico peculiarmente declinato.

L’uso di dipingere le facciate s’ispirava agli esempi dell’area veneta, specie nei secoli XV e XVI, a Venezia, Verona, Treviso, Feltre e in molti centri minori. Il Cinquecento fu il secolo d’oro, quando le facciate più importanti vennero decorate in occasione del Concilio (1545-1563).

Ed erano numerose, come testimoniano i viaggiatori che descrissero la città: nel 1614 Pierre Le Monnier osservava che c’erano belle case, la maggior parte delle quali dipinte con figure diverse, storie e stemmi, mentre nel 1673 Michelangelo Mariani descriveva diciassette facciate decorate, scelte fra le principali.

Il volume e la mostra Trento città dipinta, oltre a documentare la preziosità di questo patrimonio pittorico, intendono richiamare l’attezione sulla sua fragilità e sulla necessità di cure e restauri, di interventi pubblici e privati, che in alcuni casi hanno carattere di urgenza, al fine di preservare tali superfici che caratterizzano fortemente la nostra città.

Realizzata con il sostegno economico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento (CCIAA) e della Fondazione Cassa Rurale di Trento ed ospitata presso la prestigiosa sede di Palazzo Roccabruna della CCIAA, verrà inaugurata sabato 17 dicembre 2022 alle ore 11,00 e resterà aperta fino al 28 gennaio 2023.

organizzazione: Italia Nostra Sezione trentina

sede: Palazzo Roccabruna, via SS. Trinità 24 – Trento

a cura di: Manuela Bladracchi, Ezio Chini, Beppo Toffolon

progetto allestimento: Manuela Baldracchi, Aronne Mattedi, Beppo Toffolon, Silvana Zadra

progetto grafico: Nadia Groff

allestimento: Lorenzo Nainer, Francesca Giovannini, Daniele Simoncelli

foto: Ezio Chini, Nicola Eccher, Gianni Zotta, Giovanni Battista Unterveger

inaugurazione sabato 17 dicembre 2022 – ore 11.00

esposizione 21.12.2022 – 28.01.2023

orari lunedì-mercoledì 8.30-12.00 l 14.00-17.00

giovedì-venerdì 8.30-12.00 l 14.00-20.00 sabato 17.00-20.00

chiuso la domenica ed i giorni 26 dicembre e 6-7 gennaio

informazioni: trento@italianostra.org

studio@artearchitettura.it