PRO VITA FAMIGLIA – ROMA * FESTIVAL SANREMO: « FEDEZ E ROSA CHEMICAL, IN QUALITÀ DI PRESENTATORI DELLA DENUNCIA CI OPPORREMO ALL’ARCHIVIAZIONE »

18.38 - giovedì 23 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sanremo. Presentatori della denuncia: faremo opposizione all’archiviazione.

«Pur non essendoci stato notificato nulla, apprendiamo dalle agenzia di stampa che la Procura di Imperia avrebbe archiviato il nostro esposto relativo agli atti osceni compiuti da Fedez e Rosa Chemical durante il Festival di Sanremo. Non appena l’atto ci sarà notificato, presenteremo opposizione al giudice per le indagini preliminari». Lo dichiara l’avv. Luca Ghelfi per conto di Pro Vita & Famiglia Onlus, dell’On. Carlo Giovanardi e dell’Avv. Cianciulli.