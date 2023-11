CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * TUTELA MINORI: « SECONDA RILEVAZIONE, PROTEGGERE – PREVENIRE – FORMARE » (PDF TESTO INTEGRALE)

16.29 - giovedì 16 novembre 2023

La Seconda rilevazione sulle attività dei Servizi territoriali per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, che prende in considerazione quanto avvenuto nel corso del 2022, non si esaurisce in un aggiornamento del quadro operativo delle diverse strutture in campo, ma, portando il frutto di una raccolta dati capillare e accurata, fornisce interessanti elementi di lettura del vissuto delle nostre diocesi. A partire dai Servizi diocesani e interdiocesani, passando per i Centri di ascolto, per arrivare alle azioni di coordinamento regionale, ciascun livello e grado di presenza sul territorio rivela le sue peculiarità e conferma da un lato il progressivo radicamento delle strutture nel tessuto sociale e non solo ecclesiale, dall’altro il lavoro prezioso che le strutture stesse svolgono a servizio delle comunità.

L’omogeneità della raccolta dati e della somministrazione dei questionari rispet- to all’edizione precedente permette di accennare qui ad alcuni trend che vedono un coinvolgimento sempre maggiore degli attori in campo. A fronte di una rap- presentatività del campione statistico che ormai raggiunge il 92%, è evidente il consolidamento “sul campo” dei Servizi e la contestuale consapevolezza dell’im- portanza di una rispondenza puntuale di quanto viene posto in essere. Crescono gli incontri, per numero e partecipazione; crescono i Centri di ascolto, per diffusione e accoglienza; crescono le équipe di esperti, per qualità e competenza. Si conferma essenziale e fondativa l’attività di formazione e informazione, che intercetta un pubblico sempre più ampio: sacerdoti, educatori ed educatrici, catechiste e catechisti, religiosi e religiose, operatori pastorali, associazioni e movimenti. La tripla cifra che identifica i contatti presso i Centri di ascolto ci dice della buona riuscita di una crescente sensibilizzazione su questi temi, di una maggiore consapevolezza di un’opportunità di ascolto e, allo stesso tempo, analizzando i motivi del contatto, della funzione sussidiaria svolta da questi presidi territoriali in luoghi dove non vi è altra forma di attenzione e assistenza.

Tutto questo non sarebbe possibile senza il significativo contributo delle tante persone, soprattutto laici, che si impegnano quotidianamente per mostrare il volto credibile di una Chiesa che sa riconoscere debolezze e mancanze e si adopera per risanare ferite e riprendere un cammino bruscamente interrotto, in un accompagnamento che è prossimità autentica.Sicuramente molte sono le attività e le iniziative ancora da perfezionare, in-tegrare, implementare, migliorare, ma, a quasi 5 anni dall’elaborazione delle rinnovate Linee Guida Cei-Cism, dalla nascita del Servizio Nazionale per la tutela dei minori, dall’avvio della rete dei Servizi territoriali, è possibile dire che da molta semina sono visibili numerose piantine novelle. C’è ancora spazio per dissodare, irrorare, pulire, mettere a dimora, condividere le buone pratiche, ma gli operai sono molti, convinti, e il terreno è fertile. È tempo di fioritura.

Emanuela Vinai

Coordinatrice Servizio Nazionale per la tutela dei minori