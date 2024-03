CONZATTI (ITALIA VIVA) * ELEZIONI EUROPEE: « LA LISTA “STATI UNITI D’EUROPA“ È SICURAMENTE UN PROGETTO AMBIZIOSO, MA È LA VIA GIUSTA »

13.11 - giovedì 28 marzo 2024

“La lista degli Stati Uniti d’Europa rappresenta il proseguimento di un percorso liberale e riformista che, come Italia Viva Trentino, abbiamo iniziato nel 2020 nelle elezioni amministrative di Trento con la lista “+TrentoViva”. Vedere il nostro progetto territoriale diventare prospettiva europea ci rende speranzosi che ricostruire una prospettiva politica seria – alternativa ai populisti e ai sovranisti – sia ancora possibile” – afferma Donatella Conzatti, Presidente di Italia Viva Trentino Alto Adige e già Senatrice di Italia Viva.

“L’8 e il 9 giugno dobbiamo avere il coraggio di scegliere il futuro, la competenza, un’idea di Europa solida, coese, unita.

In Europa c’è bisogno di Politica e la debolezza delle Istituzioni democratiche di fronte un mondo in bilico ne è la conferma. Ed è proprio questo che deve preoccuparci, che deve preoccupare l’Europa tutta. Per questo scommettere sugli Stati Uniti d’Europa è l’unica strada” – continua Conzatti.

“Negli ultimi mesi l’Europa di Ursula ha, purtroppo, dimostrato di essere irrilevante in politica estera come nelle economie emergenti e questo ci rende deboli agli occhi dei nemici della democrazia e dei nemici dei valori di libertà, cioè quelli comunitari. Non abbiamo più tempo, o l’Europa cambia o il futuro sarà sempre più complicato” – prosegue la Presidente di Italia Viva Trentino.

“La lista degli Stati Uniti d’Europa è sicuramente un progetto ambizioso, ma è la via giusta. Sostenerla significa chiedere l’elezione diretta del Presidente della Commissione, investire nella politica europea con liste transnazionali, superare il diritto di veto, costruire la difesa comune e rivedere una politica fiscale decisamente “non equilibrata”. “Noi crediamo al progetto Stati Uniti d’Europa” conclude Donatella Conzatti.