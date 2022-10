16.36 - mercoledì 05 ottobre 2022

Porta a Porta. Sergey Razov, ambasciatore russo in Italia, dialoga con Bruno Vespa. L’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, sarà ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta”, in onda giovedì 6 ottobre alle 23.30 su Rai 1.