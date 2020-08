LISTA LEGA SALVINI – TRENTINO * PRESENTAZIONE LISTE – MORI: CANDIDATA SINDACO PAOLA DEPRETTO, « INVESTIAMO NELLA SICUREZZA E NEL BENESSERE SOCIALE DI FAMIGLIE ANZIANI E GIOVANI »

Presentata la lista Lega Salvini Trentino a Mori a sostegno della candidata Sindaco Paola Depretto. La lista è così composta: Scarabello Vettore Silvana, Barozzi Tommaso, Bertolini Nicola, Candioli Patrizia, Cappello Jacqueline, Comparin Andrea, Fiorini Mario, Goi Ernesto, Mattana Lorenzo, Mattei Barbara, Mazzola Nadia, Pasciuti Erica, Piazza Rudi, Rizzardi Matteo, Tranquillini Filippo, Veronesi Roberto.

Al termine della presentazione della lista Silvana Scarabello ha così dichiarato: “Con Paola Depretto candidata Sindaco, investiamo in una Mori vocata alla sicurezza e al benessere sociale di famiglie, anziani e giovani. Benessere sociale che non può però prescindere da quello economico, il quale sarà quindi al centro delle nostre politiche comunali. Imprese, artigiani, commercianti, professionisti e agricoltori saranno sostenuti e accompagnati in una decisa opera di rivitalizzazione economica della borgata da un apparato comunale riorganizzato, più efficiente, sburocratizzato e collaborativo.”