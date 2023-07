OSSERVATORIO BRENNERO – LOTTO 3A * BYPASS TRENTO: ROBOL, « L’AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ E LE RISPOSTE A DUE COMITATI / DA SETTEMBRE VIA ALL’INFOPOINT » (ALLEGATI PDF)

17.04 - lunedì 31 luglio 2023

L’Osservatorio ambientale, a seguito di due richieste pervenute da due Comitati di cittadini e dalle ripetute richieste di informazioni pervenutegli in questi giorni anche a seguito del sequestro di alcune aree a Trento nord, precisa quanto segue:

– a fronte dell’avvio di indagini da parte della Magistratura l’Osservatorio, per quanto fosse utile, è ovviamente a disposizione per fornire i dati in proprio possesso; l’Osservatorio ritiene peraltro che i dati a propria disposizione siano già in possesso di altri soggetti quali RFI, Provincia di Trento e Comune di Trento non essendo l’Osservatorio dotato di una propria struttura in grado di elaborare autonomamente dati e, soprattutto e come dichiarato in più occasioni ed esplicitato nel protocollo istitutivo dello stesso, non avendo l’Osservatorio poteri sostitutivi dei vari enti titolari di funzioni amministrative;

– in questo contesto appare quindi corretto ed opportuno, a fronte delle domande pervenute dai Comitati e già pubblicizzate dagli stessi, dare analoga pubblicità alle risposte di data odierna che si allegano;

– nell’ambito delle risposte si evidenzia, in particolare, come dalla corrispondenza intercorsa con RFI sia emersa la convinzione della stessa di non dover pubblicizzare il PFTE+ di cui è stata richiesta da più parti ed in più occasioni la pubblicizzazione; detto documento non è peraltro in possesso dell’Osservatorio;

– nell’ambito delle proprie attribuzioni si comunica inoltre che, indicativamente entro settembre, l’Osservatorio attiverà l’Infopoint, almeno in una prima fase, presso Trento Lab all’angolo tra via Belenzani e via Manci;

– in queste settimane l’Osservatorio sta inoltre collaborando con l’Uopsal al fine di pervenire entro agosto alla stipula di un protocollo, aggiuntivo ai normali adempimenti di legge, funzionale a garantire adeguate procedure di prevenzione dei rischi per i lavoratori nell’ambito di un appalto che, per le dimensioni e problematiche che lo caratterizzano, richiede una particolare attenzione.

OSSERVATORIO DEL BRENNERO LOTTO 3A

IL COORDINATORE

dott. Stefano Robol