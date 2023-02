CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * NAUFRAGIO CROTONE: PRESIDENTE ZUPPI, « NESSUNO SIA LASCIATO SOLO, L’EUROPA SIA ALL’ALTEZZA DELLA DIFESA DELLA PERSONA »

16.49 - domenica 26 febbraio 2023

Una profonda tristezza e un forte dolore attraversano il Paese per l’ennesimo naufragio avvenuto

sulle nostre coste. Le vittime sono di tutti e le sentiamo nostre. Il bilancio è drammatico e sale di

ora in ora: sono stati già recuperati 40 corpi, tra cui molti bambini. Ci uniamo alla preghiera del

Santo Padre per ognuno di loro, per quanti sono ancora dispersi e per i sopravvissuti. Li affidiamo a

Dio con un pensiero per le loro famiglie.

Questa ennesima tragedia, nella sua drammaticità, ricorda che la questione dei migranti e dei

rifugiati va affrontata con responsabilità e umanità. Non possiamo ripetere parole che abbiamo

sprecato in eventi tragici simili a questo, che hanno reso il Mediterraneo in venti anni un grande

cimitero. Occorrono scelte e politiche, nazionali ed europee, con una determinazione nuova e con

la consapevolezza che non farle permette il ripetersi di situazioni analoghe.

L’orologio della storia non può essere portato indietro e segna l’ora di una presa di coscienza

europea e internazionale. Che sia una nuova operazione Mare Nostrum o Sophia o Irini, ciò che

conta è che sia una risposta strutturale, condivisa e solidale tra le Istituzioni e i Paesi. Perché

nessuno sia lasciato solo e l’Europa sia all’altezza delle tradizioni di difesa della persona e di

accoglienza.