DOLOMITI AMBIENTE * RACCOLTA DIFFERENZIATA: « IN ARRIVO LE LETTERE CON I BUONI PER IL RITIRO DEI SACCHI IGIENE URBANA »

Dolomiti Ambiente: in arrivo le lettere con i buoni per il ritiro dei sacchi igiene urbana.

Sono in arrivo nei prossimi giorni nelle case dei cittadini di Trento le lettere di Dolomiti Ambiente, con i buoni per il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2021.

Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid in corso, è stato potenziato il servizio di distribuzione con i furgoncini itineranti che si sposteranno nelle varie zone della città, che saranno i punti privilegiati di distribuzione dei sacchi, a cui si aggiunge la distribuzione nello sportello in Tangenziale ovest 11; non sarà più possibile il ritiro come in passato presso gli uffici di Via Fersina né presso i Centri Raccolta Materiali.

Come di consueto, nelle lettere i cittadini troveranno i buoni da presentare al momento del ritiro e il calendario con tutte le date, gli orari e i luoghi in cui poter trovare i furgoncini. Per evitare code e assembramenti, la distribuzione sarà scaglionata in base all’iniziale del cognome. Dolomiti Ambiente raccomanda, per la sicurezza di tutti, di organizzarsi per il ritiro rispettando il calendario e la ripartizione seguente: dal 4 al 16 gennaio il ritiro è riservato ai cognomi che iniziano con le lettere dalla A alla I; dal 18 gennaio al 30 gennaio il ritiro è riservato ai cognomi che iniziano con le lettere dalla J alla Z. Per chi avesse smarrito o non ricevuto il buono, sarà possibile richiederne il rinvio chiamando il numero verde gratuito 800.847.028 o scrivendo all’indirizzo email info@dolomitiambiente.it .

La novità più importante è che nel 2021 non verranno più distribuiti i sacchi verdi per il rifiuto residuo: le utenze residenti in condomini con un numero di appartamenti compreso tra 14 e 30 sono state informate e contattate per il ritiro del proprio contenitore. Dolomiti Ambiente invita chi non lo avesse già ricevuto a recarsi presso lo sportello in Tangenziale Ovest 11, prenotando prima l’appuntamento sul sito www.dolomitiambiente.it nella sezione sportello online o al numero verde attivo 800.847.028 dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8 alle 12.

Le utenze residenti in condomini con più di 30 appartamenti potranno utilizzare dei sacchetti generici da conferire poi nei contenitori condominiali.

Dolomiti Ambiente ha anche deciso di potenziare i propri servizi online, particolarmente utili in questa fase di emergenza sanitaria: per tutte le operazioni contrattuali, le prenotazioni del ritiro degli ingombranti e la verifica del numero di svuotamenti della frazione residuo registrati, è disponibile lo sportello online accessibile dal sito www.dolomitiambiente.it.

Le credenziali per l’accesso sono riportate sulla lettera che arriverà a casa dei cittadini con i buoni; è disponibile poi la nuova App “Dolomiti Ambiente” dove trovare tutte le informazioni relative alle utenze, le giornate di raccolta, la guida alla raccolta differenziata oltre all’archivio fatture e dove è possibile controllare l’avanzamento degli svuotamenti effettuati. E’ possibile infine ricevere la bolletta via mail che rispetto a quella cartacea fa bene all’ambiente, azzerando trasporti e inquinamento, non consuma inchiostro o carta e rende più facili i pagamenti: nessun rischio, infatti, che sia recapitata all’ultimo momento o si perda. E’ possibile richiedere l’invio via mail della fattura del servizio rifiuti nello sportello online o chiamando il numero gratuito 800.847.028.