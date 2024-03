CCIAA – TRENTO * SOSTENIBILITÀ E MIGLIORAMENTO COMPETENZE: « TRE I BANDI PER SOSTENERE LE PMI LOCALI, CONTRIBUTI FINO A 950 MILA EURO »

14.10 - lunedì 11 marzo 2024

La Camera di Commercio di Trento mette a disposizione delle imprese trentine fino a 950mila euro di contributi, articolati in tre bandi, per supportare le PMI locali nella transizione energetica e digitale nonché nello sviluppo delle professionalità.

Il bando Efficienza energetica porta con sé una dote di 300mila euro a sostegno dei fabbisogni delle imprese con sede e/o unità locale in provincia di Trento che intendono redigere piani o progetti valutativi per migliorare l’efficienza energetica degli immobili aziendali e/o dei processi produttivi.

Il bando ESG e digitale 2024 mette a disposizione 450mila euro complessivi per iniziative in tema di digitalizzazione, e-commerce, certificazione e sostenibilità secondo i criteri ESG. Il bando Alternanza scuola lavoro e Alta formazione professionale, rivolto alle imprese trentine che realizzano percorsi di Alternanza scuola-lavoro e/o percorsi di Alta formazione professionale/ITS, propone fino a 200mila euro totali di contributi.

Per aderire ai bandi è necessario prendere visione del materiale informativo presente sul sito della Camera di Commercio di Trento (www.tn.camcom.it).