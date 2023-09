CAVADA (LEGA TRENTINO) * LAGO SERRAIA: « CRITICITÀ CONNESSE ALLA PRESENZA ECCESSIVA DI SOSTANZE INQUINANTI, SI PROCEDA CON SOLUZIONI CONCRETE »

17.34 - venerdì 8 settembre 2023

“Le criticità del Lago connesse alla presenza eccessiva di sostanze inquinanti e di nutrienti, dovute anche all’utilizzo di fertilizzanti, sono ormai note. L’apporto di azoto e fosforo nell’acqua, infatti, determina la presenza e la fioritura sgradevoli delle alghe, come si può vedere dalle documentazione fotografica di questi giorni da cui è visibile soprattutto l’alga diatomea fragilaria crotonensis, ma anche il cianobatterio microcystis aeruginosa.

Ulteriore aspetto da approfondire sono le conseguenze per la salute del Lago dei pompaggi di acque verso il lago delle Piazze.

Nel 2022, con mio ordine del giorno, avevo proposto la promozione di uno studio di fattibilità rivolto alla realizzazione di un impianto di fitodepurazione del Lago, sulla base anche delle indicazioni pervenute in Terza Commissione in occasione dell’audizione del Comitato Laghi.

Si tratterebbe di un sistema naturale di fito-filtro già sperimentato con successo anche sul nostro territorio.

Al fine di sollecitare questo tipo di intervento e di risanare il Lago, ho proposto un’interrogazione a marzo 2023, riportando l’attenzione agli aspetti ambientali, di ecosistema ma anche turistici ed educativo-didattici.

Alcuni fondi messi a disposizione dallo Stato che la PAT ha destinato alla riqualificazione ambientale (p.e. separazione acque bianche e nere dove ancora risultino indistinte) potrebbero essere utilizzati anche per questo sistema naturale di filtraggio. Sarebbe opportuno, quindi, proseguire nella direzione assunta, concludendo un protocollo apposito con le Autonomie Locali per poi procedere alla progettazione e poter continuare a godere dello splendore del Lago della Serraia, promuovendolo come esempio di naturale auto-fitodepurazione e percorso didattico per la conoscenza degli strumenti di riqualificazione naturale”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Trentino Gianluca Cavada