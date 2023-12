CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « DUE PERSONE DENUNCIATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA »

10.25 - lunedì 18 dicembre 2023

Nel corso del fine-settimana, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno dedicato grande attenzione al controllo del territorio, nei luoghi più frequentati da turisti e visitatori e per la prevenzione dei furti e degli illeciti in generale.

In particolare, i Carabinieri hanno pattugliato l’area dei mercatini di Natale ed hanno sfilato in Grande Uniforme Speciale nella spettacolare cornice del Parco Asburgico di Levico Terme.

A Castello Tesino, visto il maggiore afflusso di sciatori sulle piste nel fine-settimana, i Carabinieri hanno vigilato sulla sicurezza e sul rispetto delle regole per prevenire incidenti, tra le quali, per citare le più importanti, l’obbligo del casco per i minori di diciotto anni, l’assicurazione obbligatoria, il rispetto per gli altri, la padronanza della velocità, il divieto di sciare in condizioni di alterazione psicofisica.

I Carabinieri della Stazione di Levico Terme e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno pattugliato anche le aree più isolate e lontane dai centri storici, estendendo così la prevenzione a tutto il territorio al fine di incrementarne la sicurezza e di poter raccogliere nell’immediatezza eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

I serrati controlli hanno consentito ai militari di denunciare alla Procura della Repubblica di Trento due persone per guida in stato di ebbrezza: si tratta di un quarantunenne di Trento e di un ventenne della Valsugana, i quali sono stati controllati in orario notturno mentre erano alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore ad un grammo per litro, con conseguente sospensione.