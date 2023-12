CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « VITTORIO BRUMOTTI A ROZZANO TRA I BABY SPACCIATORI, A 12 ANNI VENDONO DROGA E FANNO GIRARE BANCONOTE »

17.39 - lunedì 11 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

A Rozzano (Milano) le telecamere di Striscia la notizia immortalano ragazzini di circa dodici anni che spacciano droga e maneggiano banconote. «Non una semplice piazza di spaccio, perché qui i ragazzini sono semplici da reclutare, con promesse di un guadagno facile, vestiti firmati e smartphone di ultima generazione. Sono facili da comandare e da istruire, perfetti per sfuggire alla giustizia», commenta l’inviato Vittorio Brumotti, che insieme alla sua troupe documenta queste sconcertanti immagini. E non è tutto, perché uno di questi baby spacciatori, davanti a una telecamera nascosta, dichiara anche di non andare a scuola.

Quando l’inviato del tg satirico interviene insieme ai Carabinieri, una di loro urla alle forze dell’ordine: «Non mi devi toccare, sono minorenne!». Mentre Brumotti è bersaglio di insulti e minacce: «Vai via bastardo! Infame!».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).