CANALE 5 – “STRISCIA LA NOTIZIA“ * FABRIZIO CORONA “CANTA” PER LAUDADIO :«LA CINTURA QUANDO GUIDO NON LA METTO MAI»

21.28 - mercoledì 22 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Vip alla guida”, con Max Laudadio che pizzica Fabrizio Corona “accusato” di aver postato sui social diversi video alla guida senza cintura di sicurezza e filmandosi con il cellulare.

«La cintura non la metto mai, avete ragione: nella mia pazzia non sono giustificabile. Chiedo scusa e giuro che non lo farò mai più», commenta Corona intonando con l’inviato di Striscia – come da tradizione della rubrica – delle scuse “cantate”. E sulla patente, di cui era sprovvisto qualche mese fa dopo un controllo dei Carabinieri, assicura: «Quella è una storia vecchia: la patente non ce l’ho qui con me, ma ce l’ho».

Di seguito il servizio completo: