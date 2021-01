CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « MASSIMO GILETTI LECCA LE GAMBE A NUNZIA DE GIROLAMO E SI BECCA UN TAPIRO D’ORO »

Massimo Giletti è stato intercettato a Roma da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’oro per le foto, pubblicate sul settimanale Chi, in cui si vede il presentatore leccare le gambe di Nunzia De Girolamo.

«Quelle foto, scattate dal bravo Massimo Sestini, erano private, non erano destinate alla pubblicazione. Era una cosa goliardica», ha commentato Giletti. Incalzato dall’inviato di Striscia ha provato a scaricare la “colpa” sulla De Girolamo: «Non escludo che sia stato orchestrato tutto da Nunzia per promuovere il suo programma tv. Politicamente è abile, quindi potrebbe aver interferito su Sestini che ha poi dato le foto al settimanale per fare notizia».