CAMPOBASE * UNITN: « L’ALLARME DEL RETTORE DEFLORIAN RICHIEDE UNA RISPOSTA DI STRATEGIA, SIAMO COSCIENTI E AGIREMO IN QUESTA DIREZIONE »

L’ALLARME DEL RETTORE DEFLORIAN RICHIEDE UNA RISPOSTA DI STRATEGIA. CAMPOBASE NE È PIENAMENTE COSCIENTE E AGIRÀ IN QUESTA DIREZIONE.

L’ennesimo appello del Rettore Deflorian non può cadere nel vuoto. L’Università è per il Trentino una risorsa indispensabile per affrontare le sfide del futuro, come lo è stata per quelle del passato.

Il Rettore – come già aveva fatto durante l’ultima inaugurazione dell’Anno Accademico – pone due questioni di vitale importanza: la necessità di adeguate risorse finanziarie provinciali e l’esigenza di condividere con la Comunità Trentina e le sue Istituzioni un percorso di sviluppo di lungo periodo per le attività didattiche e di ricerca, coerente con il disegno di Trentino che si vuole perseguire.

Ha citato le Specializzazioni in campo medico, ma il problema non riguarda solo questa scommessa.

È del tutto chiaro che a questo appello non si corrisponde con promesse o con oboli elettorali dell’ultima ora, ma con la ripresa di una visione e di una politica provinciale che rimetta il tema dell’Alta Formazione e della Ricerca al centro dei propri programmi.

Anche per questo, Campobase si sta impegnando – nella coalizione per Valduga Presidente – per una svolta politica nel Governo del Trentino.

Campobase