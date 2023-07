CAMPOBASE E CASA AUTONOMIA * PATT + AUTONOMISTI + POPOLARI: « ” ‘CONFINE’ INVALICABILE A DESTRA”, FU IL MONITO DI ALCIDE DEGASPERI AI VERI POPOLARI »

17.42 - sabato 22 luglio 2023

Dunque, come già ampiamente noto, Progetto Trentino di Grisenti entra nel PATT e Autonomisti Popolari di Kaswalder ci rientrano. Padronissimi, ovviamente. Non mettiamo becco nelle questioni altrui.

Del resto, già da tempo lavorano assieme per prorogare di altri cinque anni il Governo Provinciale di Destra in carica. Su questo nessuna nuova!

Un’unica osservazione: definire questo accordo come un “incontro” tra la tradizione autonomistica e quella del popolarismo Trentino è smaccatamente arbitrario.

Sono, queste, due nobili tradizioni politiche trentine che hanno avuto storie e percorsi distinti – talvolta conflittuali, talvolta convergenti – ma sempre accomunati da un punto: l’essere comunque alternativi alla Destra in tutte le sue conformazioni del tempo.

Degasperi lo aveva insegnato ai veri popolari e ai democristiani trentini e italiani fin dall’inizio, con il suo monito sul “confine” invalicabile a Destra.

Pruner lo aveva insegnato agli Autonomisti, ben consapevole che le teorie “padane” e “nazionaliste” mal si conciliavano con l’aspirazione all’Autonomia Integrale del Trentino.

E questi insegnamenti per molto tempo hanno avuto più peso della tentazione delle tattiche di potere.

“Campobase” nel campo popolare e Casa Autonomia” in quello autonomistico, sono nate proprio per proseguire su questa retta via. Che sarà, oggi, anche tutta in salita, ma che pare l’unica capace di dare attualità e prospettiva a queste due tradizioni culturali e politiche.

A sostegno di un Candidato Presidente che rappresenta egregiamente questo fecondo incontro di culture politiche.

CAMPOBASE TRENTINO

CASA AUTONOMIA.EU