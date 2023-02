“CAMPOBASE” * CENTRO STUDI AUTONOMIA: « GIÀ VI SONO, UNITN E LIA/ASA – MUSEO STORICO TRENTINO – FONDAZIONE TRENTINA DEGASPERI (PER CITARE LE PRINCIPALI) »

09.36 - mercoledì 22 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il commento di CAMPOBASE sul “Centro Studi sull’Autonomia”.

Si apprende che – per corrispondere ad una delle richieste contenute nel decalogo messo all’asta dal PATT (asta vinta peraltro dall’unico acquirente invitato) la Presidenza della Provincia avrebbe in animo di istituire a Trento un “Centro Studi sull’Autonomia”.

Studiare e divulgare l’Autonomia è cosa buona e giusta, naturalmente. Solo che a Trento esistono già da tempo diverse e qualificate strutture scientifiche di grande qualità a ciò preposte.

Abbiamo l’Università con il LIA/ASA; la Fondazione Bruno Kessler; il Museo Storico del Trentino; la Fondazione Trentina Alcide Degasperi, solo per citare le principali.

Che senso ha, quindi, attivarne un’altra? E, per di più, in chiave palesemente “domestica”? Se proprio, sul finire di una Legislatura che non ha certo brillato per coscienza autonomistica, si vuole dare un benvenuto segnale di cifra diversa, perché non alzare un po’ lo sguardo? Perché non valorizzare ciò che già abbiamo per attivare a Trento il robusto riferimento di una rete di Centri Studi Autonomistici di livello europeo?

Il tema, pur nella peculiarità dei diversi sistemi, è attuale in Germania, in Austria, in Svizzera, nel Paese Basco e in Catalogna, nel Regno Unito, tanto per citare alcuni esempi. Ed è presente in molte delle discussioni aperte in sede comunitaria. Per non parlare delle molte situazioni nell’Est europeo e delle aree balcaniche.

Se la pratica concreta e la cultura dell’Autonomia devono recuperare un quid in più di peculiarità identitaria trentina, la questione dello studio dei principi di autogoverno delle comunità in rapporto alla dimensione degli Stati Nazionali e dell’Unione Europea può e deve invece collocarsi ormai in una prospettiva globale.

Trento potrebbe essere, anche in questo campo, una realtà laboratorio di interesse non solo domestico.

*

Coordinamento Campobase