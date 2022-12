DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * OSPEDALE S.CHIARA: « TURNI DI SALA OPERATORIA INSOSTENIBILI, LA PAT È A CONOSCENZA DELLA PREOCCUPANTE SITUAZIONE? »

10.05 - giovedì 01 dicembre 2022

Santa Chiara: turni di sala operatoria insostenibili. Operatori e pazienti a rischio. L’Associazione dei medici primari (ANPO) ha nelle ore scorse rilasciato alla stampa dichiarazioni preoccupanti riguardo allo stato di estrema sofferenza della categoria medica, definita “esausta”. In particolare ANPO sostiene come “i tempi e le modalità di lavoro non funzionino” portando così ad aumentare il rischio di errore medico e, inoltre, di come “la situazione sia devastante per i pazienti, che non sono ovviamente contenti di farsi operare da chi arriva a turni di dodici ore ”.

All’indomani di tali preoccupanti dichiarazioni portiamo come esempio i turni di lavoro svolti, nell’arco di due giorni, da un chirurgo del Santa Chiara di Trento:

• primo giorno – dalle ore 9.18 alle 17.30, dalle ore 19:00 alle ore 20:00 e dalle 21.19 alle 00.10 (tot. ore lavorate 12 c.a.) ;

• giorno seguente – 7.10 alle 9.15 e dalle ore 11.56 alle ore 22.40 (tot. ore lavorate 13 c.a.).

Dagli orari qui esposti risulta evidente come il chirurgo, svolgendo una turnistica massacrante, abbia operato per circa venticinque ore, con una pausa notturna di sole sette ore, nell’arco delle precedenti trentasei. Ci chiediamo dunque quali possano essere le conseguenze sulla serenità di chilavora e sui pazienti ignari e altresì se sia questo il modello organizzativo che assessore e Apss intendano mantenere

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se la Provincia sia a conoscenza della preoccupante situazione, denunciata dal sindacato ANPO, circa lo stato di esaurimento della categoria medica ospedaliera;

2. se la Provincia non ritenga porre in essere verifiche circa il rispetto dell’orario di riposo (prescritto dalla legge) da parte dei chirurghi, tra i vari turni di sala operatoria;

3. quali azioni intenda perseguire la Giunta per prevenire “annunciati” errori medici, conseguenti al mancato riposo, e i potenziali effetti devastanti sulla salute degli utenti.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi