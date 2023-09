CAMPOBASE * AMMINISTRATIVE PAT: « ACCORDO LISTA FASCEGN CON ALLEANZA PER VALDUGA, FATTO POLITICO DI GRANDE RILIEVO »

13.53 - martedì 12 settembre 2023

Campobase saluta con soddisfazione l’accordo raggiunto tra la Lista Fascegn e il candidato Presidente Francesco Valduga.

L’Alleanza Democratica ed Autonomista si arricchisce così di un apporto prezioso, che ne rafforza la natura di coalizione territoriale, finalizzata a rigenerare il senso della nostra Autonomia Speciale.

Campobase si impegnerà, in piena sintonia con la coalizione, per dare forza alle istanze dei ladini e delle altre minoranze linguistiche trentine, come è avvenuto nel recente passato ad opera delle esperienze politiche che oggi in Campobase si riconoscono.

Ci sono sfide importanti che richiedono di implementare le politiche di promozione della lingua ladina e della sua cultura. Sfide che riguardano anche il rafforzamento delle istituzioni di autogoverno della Comunità Ladina, come il Comun General de Fascia, che la Lega, qualche anno fa, aveva provato invano ad abrogare con un Referendum Popolare. Campobase assicura il proprio apporto per andare avanti su questa strada, perché crede ad un Trentino Autonomo, plurale e policentrico.

