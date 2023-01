CESARE HOFFER / CHANGE.ORG * CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA: « CHIEDIAMO ALL’ASSESSORE SEGNANA L’ATTIVAZIONE DI ASILI NIDO AZIENDALI PER I DIPENDENTI DELL’APSS TRENTINA, IL LINK PER FIRMARE LA PETIZIONE)

17.04 - giovedì 19 gennaio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al sito personale di Cesare Hoffer) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

LINK

Cesare Hoffer ha lanciato questa petizione e l’ha diretta a ASSESSORA ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI PAT TRENTO STEFANIA SEGNANA (ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI VIA GILLI 4- TRENTO)

LINK PETIZIONE

La conciliazione del tempo lavoro-famiglia è diventata una priorità per il personale sanitario ed assistenziale dell’Azienda sanitaria trentina, visti gli elevati carichi di lavoro, la turnistica sulle 24 ore e la crisi pandemica, che ha notevolmente peggiorato le condizioni di lavoro, aumentando le condizioni di stress lavoro-correlato. Spesso il personale è in forte difficoltà a reperire sul territorio asili nido e con orari di apertura compatibili con la propria attività lavorativa! La mancata conciliazione delle esigenze familiari con quelle lavorative porta all’abbandono della professione o al licenziamento, vista l’altissima percentuale della componente femminile nella nostra sanità (85% delle infermiere sono donne).

E’ pertanto necessario, in analogia all’asilo già attivato al S. Chiara di Trento, poter disporre di altri asili nido specificatamente dedicati per i dipendenti dell’azienda sanitaria, ubicati in prossimità delle strutture sanitarie TRENTINE e con orario di apertura flessibile e confacente alle esigenze del personale turnista.

CHIEDIAMO PERTANTO UN CELERE INTERVENTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PER IMPLEMENTARE GLI ASILI NIDO RISERVATI AI DIPENDENTI APSS, CHE RENDEREBBE DA UN LATO PIÙ ATTRATTIVITÀ LA NOSTRA AZIENDA SANITARIA, EVITANDO NEL CONTEMPO ULTERIORI LICENZIAMENTI DI PERSONALE.