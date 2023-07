BARBACOVI (FDI) * GRANDI CARNIVORI: « ORSI A RAVINA-ROMAGNANO A RIDOSSO DI TRENTO, URGENTE OGNI INIZIATIVA A DIFESA DEI CITTADINI »

13.01 - sabato 1 luglio 2023

Barbacovi FdI Trento : Orsi a ridosso della città . Urgente ogni iniziativa a difesa dei cittadini. Chi pensa che l’ avvicinamento di plantigradi sia un problema isolato alle nostre vallate, si sbaglia. È giunta notizia da alcuni residenti della zona Ravina – Romagnano nella quale io stessa risiedo, di avvistamenti nei pressi dei boschi a ridosso delle abitazioni .

Anche in queste località limitrofi alla città di Trento, cresce la preoccupazione per coloro che possiedono coltivazioni di ciliegie, mele e uva , ma soprattutto per le famiglie residenti con bambini che abitualmente giocano nei parchi della zona , di anziani che escono per le loro passeggiate e disabili , i quali secondo le informazioni comportamentali fornite nel caso di un incontro con un orso si troverebbero in grave difficoltà nel seguire tutte le indicazioni!

Non è da escludere la possibilità che a breve alcuni orsi potrebbero raggiungere anche la città di Trento, non solo compromettendo la sicurezza di altri abitanti e attività , ma anche quella di turisti che ogni anno scelgono la nostra città come meta culturale.

Impossibile anteporre esclusivamente la tutela dei plantigradi alla sicurezza della nostra società, servono soluzioni che vadano oltre il dialogo e il confronto. Perciò ben venga ogni iniziativa concreta che verrà messa in atto in primis a difesa dei cittadini e di tutte le attività presenti sul territorio.

Barbacovi Francesca

Fratelli d’Italia Trento – Commissaria cittadina per la città di Trento .