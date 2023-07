DALZOCCHIO (LEGA) * REPLICA A ON. URZÌ: « I PROBLEMI INTERNI DI FRATELLI D’ITALIA NON DEVONO NUOCERE AI TRENTINI »

12.52 - sabato 1 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

DALZOCCHIO: “PROBLEMI INTERNI DI FDI NON DEVONO NUOCERE AI TRENTINI”.

Dispiace vedere come Fratelli d’Italia abbia usato le parole dette dall’ex Senatore Divina – esponente di un partito che da sempre crede nella libertà dei popoli e delle persone come è la Lega – per risolvere gli ormai ovvi problemi presenti all’interno di un partito -ovvero Fratelli d’Italia – che a livello locale non si possono più nascondere. Sono oggi voluta intervenire proprio a riguardo, accettando di uscire dal mio silenzio sull’argomento, perché ho sempre creduto che potesse prevalere il buonsenso e la logica, non il mero interesse di una classe dirigente di partito che auguro possa ben ponderare in futuro le prossime mosse.

È da mesi che stiamo osservando questo comportamento anomalo, un comportamento che non trova altre giustificazioni se non nel dover risolvere problemi e questioni rimaste aperte da tempo. Non sono comunque fatti che a noi della Lega possono interessare, ma non accetto chi mette da parte l’interesse del popolo Trentino per scelte prese altrove e non di sicuro in questi ultimi mesi.

In questa legislatura, complicata come nessuna in precedenza, si è lavorato al fianco del Presidente Fugatti e degli amici della coalizione, con grande sinergia e sintonia, ed a nome del gruppo consiliare della Lega si conferma il nostro pieno sostegno al Presidente per un suo secondo mandato.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio, a seguito delle recenti dichiarazioni dell’Onorevole Alessandro Urzì