CISL MEDICI – TRENTINO * CORONAVIRUS: « L’ASSESSORE SEGNANA OGGI HA TROVATO IL TEMPO PER DICHIARARE CHE è STATO FIRMATO UN ACCORDO DELLA MEDICINA GENERALE, CHE TALE NON è »

Oggi, durante la conferenza stampa organizzata dalla Provincia autonoma di Trento che declinava le morti, i contagi, gli ammalati, i nostri pazienti messi in terapia intensiva, l’assessore Segnana ha trovato il tempo per dichiarare che è stato firmato un accordo della Medicina generale, che tale non è.

Siamo sconcertati dell’accaduto e francamente, con tale decisione, le relazioni sindacali in cui l’esercizio delle nostre prerogative è disciplinato dalla Costituzione italiana, dalle leggi e dagli accordi di lavoro, vengono per la terza volta di seguito scavalcati da una Giunta provinciale che non ammette contrattazione, né norme chiare e corrette e ci parla per ultimatum.

Scelgono un momento che più tragico non si poteva scegliere per il nostro Trentino, per deliberare e dichiarare in una conferenza stampa -che necessitava di ben altre dichiarazioni- ciò che hanno combinato con due sindacati su quattro della medicina generale, una piccola minoranza di tutti noi: una integrazione dell’accordo provinciale della Medicina generale palesemente fuori dalle nostre norme.

Non ci resta che predisporre il ricorso nei confronti di Provincia Autonoma di Trento ed Apss ed attendere, per l’ennesima volta, sereni e consapevoli di avere sempre trattato nel giusto,c he siano i giudici a pronunciarsi anche su questa tristissima vicenda.

A tutti i miei medici, che mi sono vicini in questo momento in cui si sentono traditi da una forza troppo grande anche per me, dico solo questo: ”Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo ed andiamo direttamente a domani, tutti accetteremo di farlo…

Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà (Aldo Moro).

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino-Intesa sindacale