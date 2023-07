CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * #MIAREGIONE: « LA VINCITRICE DEL CONTEST PER CREATORI DIGITALI È LA BOLZANINA CHIARA VERONESE, NICK NAME “CHIARA VAGANDO” »

12.41 - sabato 1 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È la bolzanina “Chiara Vagando”, nick name di Chiara Veronese, la vincitrice del contest per creatori digitali la #miaregione, organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con Buongiorno Trentino. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala di rappresentanza di piazza Dante alla presenza di pressoché tutti i 56 content creators bolzanini e trentini che hanno raccontato nel mese di giugno attraverso i media web, aspetti più o meno conosciuti del proprio territorio con foto, video e stories.

Un’originale sfida su Instagram e Tik Tok che la giuria ha valutato non senza fatica, per l’alta qualità delle proposte: “Un risultato in termini sia di proposte che di partecipazione che ci ha sorpresi in modo molto positivo. E che ha trattato i temi dell’Autonomia e del territorio con un linguaggio diverso, tramite i media preferiti dai giovani. Una novità che potrebbe anche diventare un appuntamento ricorrente” è il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher. Al secondo posto si è classificata la trentina Gemma Paoli, che pubblica i propri contenuti come National Gemma Graphic, mentre il podio del contest è stato chiuso da Sara Salvaterra di Tione. Una classifica che sembra confermare come la professione di influencer sia in larga parte al femminile.