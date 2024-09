“AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB POWERED BY NIELSEN” * AUDIENCE ON-LINE: «A LUGLIO HANNO NAVIGATO 43,8 MILIONI DI UTENTI, IL 75,1% DELLA POPOLAZIONE»

20.20 - giovedì 12 settembre 2024

Nel mese di luglio si rileva una lieve flessione rispetto a giugno – mese che presentava a sua volta un calendario molto fitto di eventi -, ma con un andamento comunque stagionale che si osserva a partire dalle principali categorie (Search -1,3%, Internet Tools/Web Services -1,2%, Videos/Movies -1,2%, Social Network -0,9% e General Interest Portals & Communities -1,4%), toccando in particolare le aggregazioni dedicate alle news online (-1,5%), ai servizi di gestione delle email (-1,1%), di distribuzione e gestione di software (-2,2%), delle istituzioni governative (-5,5%) e dedicate allo sport (-2,4%).

La Total Digital Audience del mese di luglio 2024 è rappresentata da 43,8 milioni di utenti unici, pari al 75,1% della popolazione dai 2 anni in su, collegati in media per 73 ore e 51 minuti.

Il 94,5% della popolazione maggiorenne (40,3 milioni) ha navigato dai dispositivi mobili, dato stabile rispetto al mese precedente, mentre si registra un’ulteriore flessione stagionale nella fruizione dell’online da Computer (-6,2%) da parte dell’universo rilevato per questo dispositivo (2+ anni).

Sono stati 37 milioni gli individui che hanno navigato almeno una volta nel giorno medio (il 63,4% della popolazione dai 2 anni in su), online in media per 2 ore e 49 minuti per persona.

La frequenza di fruizione rappresentata dal dato del giorno medio è leggermente diminuita rispetto a giugno. Si registra, infatti, un calo complessivo dell’1,4% degli individui collegati quotidianamente dai device rilevati (Computer, Smartphone e Tablet), anche per questo mese condizionato dalla minore fruizione da Computer nel giorno medio (-8,4% degli utenti).

Resta confermato l’elevato livello di penetrazione della fruizione da Mobile nelle differenti fasce d’età della popolazione, con oltre l’80% degli individui tra i 18 e i 64 anni online nel giorno medio da questi dispositivi – tra cui si notano l’85,9% dei 45-54enni e l’85,1 dei 35-44enni – e un livello comunque elevato tra gli over 64enni (il 72,7% degli individui di questo segmento).

Per quanto riguarda i dati sulla distribuzione geografica della popolazione online, nel mese di luglio erano collegati quotidianamente il 68,1% della popolazione del Nord-Ovest (10,6 milioni), il 64,1% del Nord-Est (7,3 milioni), il 62,1 del Centro (7,2 milioni) e il 60,1% del Sud e Isole (11,9 milioni).

La navigazione da Mobile in questo primo mese estivo ha generando l’88,7% del tempo complessivo trascorso online e il tempo speso mediamente per persona nel giorno medio (2 ore 38 minuti) ha registrato intervalli in continuità con il mese precedente anche tra i differenti segmenti della popolazione. Più in dettaglio, i giovani dai 18 ai 34 anni hanno navigato per 2 ore 55 minuti, seguiti dai 35-44enni con 2 ore e 37 minuti e, con differenze minime, dagli altri segmenti della popolazione adulta.

Entrando nel dettaglio dell’andamento delle categorie di siti e app mobile, nonostante in questo mese di rilevazione fossero presenti eventi sportivi – tra i campionati europei di calcio nella prima metà e le Olimpiadi in apertura a fine mese -, politici e di cronaca interessanti, si rileva una lieve flessione rispetto al mese di giugno, che presentava a sua volta un calendario molto fitto di eventi.

Andamento comunque stagionale che si osserva a partire dalle principali categorie (Search -1,3%, Internet Tools/Web Services -1,2%, Videos/Movies -1,2%, Member Communities/Social Network -0,9% e General Interest Portals & Communities -1,4%), toccando in particolare le aggregazioni dedicate alle news online (Current Events & Global News -1,5%), ai servizi di gestione delle email (-1,1%), a quelle dedicate alla distribuzione e gestione di software (-2,2%), delle istituzioni governative (Government -5,5%) e dedicate allo sport (Sports -2,4%).