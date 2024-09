FDI – CONSIGLIO PAT * AUTONOMIA: “ IL PIANO DI RIFORMA DELLO STATUTO CI SODDISFA APPIENO, LAVOREREMO PER GLI OBIETTIVI INDICATI”

18.53 - giovedì 12 settembre 2024

Autonomia, Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia: “Ribadita la nostra posizione. Impostiamo un percorso di recupero di potere politico, chiarezza di competenze e funzioni per il Trentino”.

Con l’approvazione della proposta di risoluzione firmata da tutti i capigruppo di maggioranza, dopo due giornate di intenso dibattito consiliare sul tema del futuro dell’Autonomia trentina, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia e la Vicepresidente non possono che ribadire la soddisfazione per la chiarezza con la quale viene indicato un percorso che, a fianco dell’intesa, ha come obiettivo il recupero di potere politico, della chiarezza di competenze e di funzioni per l’autonomia, in un quadro di garanzia per la stessa.

Questo documento certifica che abbiamo avviato il processo per il ripristino delle competenze autonomistiche erose negli anni.

Il piano di riforma dello Statuto citato nel documento ci soddisfa appieno e lavoreremo per gli obiettivi indicati di cui ci sentiamo garanti. In questo quadro si inserisce anche l’esigenza di trovare una formula di condivisione e quindi di intesa tra Stato e autonomia sulle modifiche dello Statuto. Ribadiamo con convinzione, come il confronto rappresenti la vera forza della nostra Autonomia e come il principio di intesa rimanga un punto qualificante della proposta di risoluzione approvata.

Come ribadito nel corso del dibattito consiliare, siamo soddisfatti per il richiamo alla Regione come Ente in cui i padri costituenti dell’Autonomia hanno ritenuto fare rientrare le ragioni fondanti dell’autonomia a tutela anche del Trentino.

Non possiamo che esprimere particolare soddisfazione, infine, per la ritrovata serenità all’interno del dibattito consiliare, che pur nel doveroso confronto tra le parti ha saputo, da ultimo, ribadire che – lungi da chi vuole distribuire patenti di nazionalismo e autonomismo e al di là dalle appartenenze politiche o partitiche, tutti noi abbiamo prima di tutto a cuore la nostra Autonomia.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Daniele Biada

Cons. Carlo Daldoss

Cons. Christian Girardi

Vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa