COMUNE TRENTO * OPERAZIONE ANTIDROGA: SINDACO IANESELLI, « GRAZIE AL COMANDANTE EDERLE, PER L’ATTENZIONE RISERVATA ALLA CITTÀ »

17.35 - mercoledì 31 gennaio 2024

Operazione antidroga, il ringraziamento del sindaco ai Carabinieri “Ieri la Compagnia dei Carabinieri di Trento, insieme a varie Compagnie della provincia, alle unità cinofile della Polizia locale e dei Carabinieri di Laives, è stata protagonista di un’importante operazione di controllo del territorio che ha portato anche all’allontanamento da Trento di alcuni soggetti dediti allo spaccio di droga. Ringrazio il Comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Matteo Ederle per l’attenzione riservata alla città e per il costante e presidio del territorio”. Così il sindaco Franco Ianeselli commenta gli esiti della giornata di controlli straordinari in città da parte dell’Arma dei Carabinieri.

Il primo cittadino ringrazia anche i cittadini che hanno collaborato alla riuscita dell’operazione, aiutando le forze dell’ordine a rintracciare gli spacciatori: “Questi episodi confermano il fatto che i cittadini di Trento hanno uno spiccato senso civico e non si tirano indietro quando bisogna cooperare alla sicurezza dei nostri quartieri”. Infine il sindaco auspica una riflessione generale sul consumo di stupefacenti in città, fenomeno che deve essere approfondito e affrontato con misure di prevenzione e con interventi mirati da parte di tutti gli enti competenti.