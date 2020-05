PAT * SCUOLA – IPRASE: « LA NUOVA PROPOSTA PREVEDE MODULI DI FORMAZIONE RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO »

Una “cassetta degli attrezzi” ben fornita per ricominciare in serenità il nuovo anno scolastico. Nuova proposta formativa di IPRASE rivolta a tutto il personale scolastico.

E’ stato inviato oggi, agli attori del mondo della scuola e alle parti sociali per una condivisione di intenti e contenuti, un piano straordinario di formazione rivolto al personale scolastico, che permette di affrontare al meglio e di concerto, la fase successiva al momento emergenziale dell’epidemia sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi mesi. “Abbiamo voluto accompagnare una fase così impegnativa per il sistema scolastico con un Piano straordinario di formazione che ci auguriamo possa essere accolto con favore e impegno dal personale della scuola” – ha affermato l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti.

Il piano, realizzato da IPRASE su sollecitazione del Dipartimento istruzione, vuole fornire un valido supporto professionale che permetta di attivare e ottimizzare, ove già presenti, le competenze necessarie per affrontare in serenità l’avvio del nuovo anno scolastico e risponde alla risoluzione del 5 maggio scorso votata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento in tema di investimenti straordinari per l’attività scolastica di tutte le scuole trentine.

Tra poco meno di un mese si concluderà un anno scolastico che, perlomeno nella sua seconda fase, è stato caratterizzato dalla straordinarietà di un’emergenza sanitaria che ha messo alla prova la capacità del sistema scuola. Superata questa prima fase, diventa indispensabile affrontare la successiva attivando e coordinando tutte le competenze, di cui in parte la scuola già dispone, per affrontare al meglio la ripartenza del nuovo anno scolastico.

In continuità con le attività di accompagnamento svolte nella fase emergenziale a beneficio di tutto il personale scolastico, IPRASE, su indirizzo del Dipartimento Istruzione, ha messo a punto un piano di formazione straordinaria per il periodo giugno – dicembre 2020 che spazia dagli aspetti psico-pedagogici a quelli psicologici e sociali, dalle metodologie integrative della DaD con la didattica in presenza, all’uso dei device personali, dedicando particolare attenzione agli strumenti e alle metodologie della scuola inclusiva.

La proposta prevede moduli di formazione a distanza sia sincrona (webinar live), che asincrona (videoregistrazioni), ognuno dei quali con durata di 2 ore e rilascio di apposito attestato di partecipazione utile ai fini dell’assolvimento del diritto/dovere alla formazione e all’aggiornamento previsto dalla presente normativa in ambito scolastico. I contributi offerti dal Piano prevedono interventi specifici e differenziati per cluster di partecipanti (docenti, dirigenti, personale ATA), al fine di garantire la trattazione di contenuti in maniera specifica anche in relazione ai contesti di destinazione.

*

Quattro sono i macro-ambiti a cui il Piano fa riferimento:

1. RIPARTIRE DOPO L’ISOLAMENTO: PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE

Aspetti psicologici e sociali, misure igienico-sanitarie, comportamenti di prevenzione e gestione degli spazi fisici in funzione del benessere e dei nuovi approcci didattici

2. LA SCUOLA DENTRO E FUORI LE MURA

Spazi fisici, dentro e fuori dagli edifici scolastici

3. LA DIDATTICA A DISTANZA

Approfondimenti su metodologie integrative della DaD con la didattica in presenza e l’uso dei device individuali

4. LA SCUOLA INCLUSIVA

Nessuno deve rimanere indietro: strumenti, metodologie e strategie della scuola inclusiva

Raccolte le eventuali osservazioni, la formazione prenderà avvio a partire dalla metà del mese di giugno 2020 sulla piattaforma dell’Istituto all’indirizzo: www.iprase.tn.it e proseguirà per tutti i mesi successivi fino a dicembre 2020.