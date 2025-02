GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * GALLERIA CIVICA: «A BOLZANO INAUGURATA LA MOSTRA “SEMPLICEMENTE DONNE”»

16.31 - mercoledì 12 febbraio 2025

Alla Galleria Civica di Bolzano la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol ha esposto circa 60 opere della propria collezione d’arte. Kompatscher e Zanotelli: “Un omaggio a tutte le donne”.

È stata inaugurata nella Galleria Civica di Bolzano la mostra “…Semplicemente donne”, organizzata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nell’ambito del progetto “La Regione fuori dai vetri”, con il sostegno del Comune di Bolzano.

L’esposizione sarà visibile gratuitamente fino all’11 marzo e offre una riflessione sulla figura femminile attraverso le opere di artisti trentini, altoatesini e ladini, che nel corso del Novecento fino ai giorni nostri hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche e contesti culturali.

Circa 60 opere, tra dipinti e sculture, provenienti dalla Collezione d’arte della Regione, documentano come l’universo femminile sia stato da sempre al centro dell’attenzione artistica: dalla donna idealizzata come angelo o tentatrice, alla figura che si interroga sulla propria identità, fino alla nuova immagine emersa dalle contestazioni degli anni Sessanta.

Tra i ritratti esposti spiccano le donne di Rita Vivori, caratterizzate da uno sguardo che trasforma lo stupore in seduzione e curiosità, testimoniando l’evoluzione della rappresentazione femminile. L’artista ha esplorato il tema della condizione femminile e della sua trasformazione nella società italiana, tra solidarietà, contestazione dei ruoli e ricerca di una nuova identità.

La mostra include anche le opere di Conrad Bergman, Guido Polo, Paolo Dalponte, Michelangelo Perghem Gelmi e Luigi Degasperi, che offrono una riflessione sulle donne invisibili e sulle dinamiche sociali che le relegano a ruoli marginali. Bepi Debiasi e Franco Murer affrontano il tema della donna tentatrice, mentre Il Belli, con la sua saga di dieci tavole, esplora i miti del Mediterraneo attraverso figure emblematiche come Elena di Troia e Fedra.

Non hanno potuto partecipare all’inaugurazione per impegni istituzionali, ma hanno comunque voluto portare il loro saluto il Presidente della Regione Arno Kompatscher e la Vicepresidente e assessore al Patrimonio Giulia Zanotelli.

“La mostra vuole essere un omaggio a tutte le donne che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito – e continuano a contribuire – al progresso culturale e sociale della nostra comunità – ha evidenziato Kompatscher – e invita a riflettere sul tema della rappresentazione femminile e su come essa influenzi ancora oggi, talvolta in modo problematico, il ruolo della donna nella società”.

“Le opere qui esposte testimoniano non solo il talento e la creatività degli artisti, ma anche il loro impegno nel dare voce alle molteplici sfaccettature dell’esperienza femminile, dalla resilienza alla lotta per l’uguaglianza, dalla memoria storica all’affermazione della propria identità – ha sottolineato Zanotelli –la Regione continuerà a sostenere iniziative che promuovano la cultura e il dialogo, riconoscendo il valore dell’arte come strumento di consapevolezza e crescita collettiva”.