PAT * ALPBACH: «LE GIORNATE DELL’EUREGIO 2024 PUNTANO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DAL 17 AL 20 AGOSTO»

Le Giornate dell’Euregio 2024 puntano sull’intelligenza artificiale.Dal 17 al 20 agosto l’Euregio presenterà ad Alpbach, in Tirolo, due premi per l’innovazione ed i giovani ricercatori e, nel Summit e EuregioLab, si discuterà sull’intelligenza artificiale.

Nell’ambito del Forum europeo Alpbach (EFA), dal 17 al 20 agosto si terranno le Giornate dell’Euregio 2024. Considerate un momento d’incontro per il mondo dell’innovazione e della ricerca dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, quest’anno hanno come focus l’intelligenza artificiale (AI).

Sabato: Euregio Awards

In un format rinnovato, gli Euregio Awards, patrocinati dalle Camere di commercio del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino, saranno consegnati il 17 agosto alle 17 al Centro Congressi di Alpbach (CCA), Sala Herz-Kremenak ad Alpbach, in Tirolo

Sia il lavoro dei giovani ricercatori, per il Premio giovani Ricercatori dell’Euregio, sia i progetti delle aziende, per il Premio Innovazione dell’Euregio, quest’anno dovevano essere correlati al tema dell’intelligenza artificiale. Nel corso della mattinata le due giurie selezioneranno i vincitori tra i sei finalisti di ogni categoria.

Domenica: Giornata del Tirolo con Euregio Summit

La Giornata del Tirolo inizierà con la Santa Messa alle 9.00 officiata, nella chiesa di Alpbach, dall’arcivescovo di Salisburgo Franz Lackner. Seguirà l’apertura ufficiale il 18 agosto alle 10 nella piazza del paese ad Alpbach, in Tirolo con il tradizionale ricevimento e i discorsi del presidente dell’Euregio e della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, del governatore del Tirolo Anton Mattle e del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, nonché del presidente dell’EFA Andreas Treichl e del sindaco di Alpbach Markus Bischofer.

A partire dalle 11, all’Euregio Summit presso il CCA, esperti nella ricerca e nell’innovazione discuteranno delle “Opportunità dell’intelligenza artificiale per l’Euregio”. Alle 15 un appuntamento sul prato nella nuova Loggia di Alpbach, dedicato al tema “L’Europa dopo le elezioni”, concluderà la Giornata del Tirolo. Entro martedì, poi, l’EuregioLab condenserà in un documento finale suggerimenti e riflessioni sull’intelligenza artificiale nel territorio.

Alle Giornate dell’Euregio, sostenute dalla Regione Trentino-Alto Adige, presenzieranno numerosi partecipanti dell’Accademia dell’Euregio, invitati quest’anno a un follow-up: discuteranno con gli esperti di temi quali l’AI, personaggi e cultura come impulso per la cooperazione transfrontaliera. Si parlerà di Michael Gaismair, figura centrale dell’Anno museale dell’Euregio 2025, che verrà presentato assieme alla candidatura di Gorizia a capitale europea della cultura 2025.