ASPIAG SERVICE DESPAR * “INSIEME CONTRO LE TRUFFE”: « AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA PROMOSSA CON LA QUESTURA DI TREVISO E “ANACI“, PER PREVENIRE GLI EPISODI FRAUDOLENTI »

Martedì 02 aprile alle ore 12:00, presso la Questura di Treviso, verrà ufficialmente presentata la nuova campagna informativa per prevenzione alle truffe ed effrazioni realizzata da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, in collaborazione con la Questura di Treviso e A.N.A.C.I. Treviso.

Un nuovo appuntamento, a continuazione del percorso di collaborazione tra Despar e la Polizia di Stato, creato per sensibilizzare i cittadini del Veneto e della provincia di Treviso con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare i cittadini al fine di prevenire e riconoscere gli episodi fraudolenti.

Interverranno:

MANUELA DE BERNARDIN STADOAN – Questore di Treviso

GIOVANNI TALIANA – Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto

MAURIZIO CESCHIN – Presidente ANACI Treviso