APT TRENTO * “MONTE BONDONE WELCOME WINTER”: « UN MEGA-EVENTO DI 72 ORE CELEBRA L’AVVIO DELLA STAGIONE INVERNALE (15-17/12) »

Monte Bondone, un paradiso bianco a due passi da Trento. Un mega-evento di 72 ore celebra l’avvio della stagione invernale.

Dal 15 al 17 dicembre è in programma il “Monte Bondone Welcome Winter”: tre giorni dedicati agli appassionati di sci alpinismo ma anche a famiglie e bambini, con svariate iniziative pensate per diffondere la cultura della montagna e far scoprire i molti modi in cui si può trascorrere del tempo di qualità sulla montagna di Trento, immersi nella bellezza, tra relax e avventura

Quanti modi ci sono per vivere pienamente la montagna d’inverno? Il Monte Bondone ne comprende tanti. Tantissimi. E tra loro molto diversi. Che sia una sciata al chiaro di luna o una rigenerante passeggiata che consente di entrare in connessione con se stessi e l’ambiente circostante, in questo suggestivo angolo di Trentino a 2200 metri, a pochi chilometri dalla città e con un panorama che include Dolomiti di Brenta, Gruppo dell’Adamello e tutta la valle dell’Adige, ognuno può trovare il suo luogo ideale: adrenalina e relax, avventura e natura, scoperta e divertimento. A prescindere da ciò che si cerca, qui si è pervasi dalla sensazione, fortissima, di trascorrere del tempo di qualità.

Quest’anno l’avvio della nuova stagione invernale sarà celebrato con un evento ad hoc, pensato e sviluppato per riunire gli appassionati della neve: il “Monte Bondone Welcome Winter”, in programma venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Trento, sarà dedicata allo scialpinismo e a tutte le attività invernali che si possono svolgere sulla montagna di Trento. Il calendario, ricchissimo, prevede infatti appuntamenti per gli sportivi ma anche per bambini e famiglie, all’insegna dell’intrattenimento e della socialità.

Uno dei momenti più attesi sarà indubbiamente il “Bondone Night Uphill”, il classico raduno non competitivo degli amanti dello skialp in notturna previsto per il 15 dicembre: i partecipanti si ritroveranno alla Baita Montesel, dove alle 18.30 inizieranno la risalita lungo le piste Cordela e Canalon fino a raggiungere la cima Palon (il dislivello è di circa 650 metri). Più del piazzamento, conterà la voglia di condividere un’esperienza faticosa ma densa di emozioni. E con una gustosa appendice: al termine, infatti, è previsto un pasta-party nei locali in zona, mentre in piazzetta a Vason si terranno le premiazioni, seguite da una festa con dj-set.

Il giorno successivo (sabato 16) avrà luogo la gara vera e propria, anch’essa in notturna (inizio alle 17): la “Bondone Ski Raid”, aperta a tutti gli atleti tesserati Fisi, chiamati a percorrere le piste del comprensorio sciistico del Monte Bondone per un dislivello complessivo di 1350 metri diviso su 5 salite e 4 discese (con i relativi cambi pelle). Partenza e arrivo a Vason, dove al termine della competizione andranno in scena il pasta party, le premiazioni e la festa in piazza.

E per valorizzare le svariate attività da fare nel periodo invernale sulla montagna di Trento è stato messo a punto un programma specifico denominato “Meet Bondone”. Si comincia venerdì 15 con “Sport senza barriere”, iniziativa realizzata in collaborazione con Betty Nicolussi, direttore tecnico dello Sci Club Monte Bondone e dello staff Maestri Sci Azzurra, maestro di sci, allenatore federale e multidisciplinare paralimpico FISDIR: dalle 11 alle 15 un gruppo di ragazzi con disabilità legate alla sindrome di Down e allo spettro autistico avranno l’opportunità di avvicinarsi allo sci alpino.

Sabato 16 sono invece previsti due appuntamenti rivolti ai bambini e alle famiglie: alle 10 “Alla scoperta degli animali del bosco”, in collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze di Trento; alle 10.30 “Prudenza in Montagna”, curato dal Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino della stazione di Trento-Monte Bondone. La giornata di domenica 17 sarà incentrata sulle lezioni di prova di sci alpino (in collaborazione con la Scuola Italiana sci e snowboard Monte Bondone) e di sci di fondo (con la Scuola Italiana Sci Fondo Viote) e su quelle di perfezionamento della tecnica, per chi già sa sciare, assieme ai maestri di Sci Cristallo.

Alla scoperta dei punti di forza di un comprensorio unico

Il “Monte Bondone Welcome Winter” – per tutte le info su programma e iscrizioni: www.bondonewelcomewinter.it – farà da prologo a una stagione invernale nella quale, come ormai da piacevole abitudine, il divertimento sarà declinato in molteplici forme. Grazie a una ski area di oltre 70 ettari e con 20 chilometri di piste – ampie, con vari livelli di difficoltà, sempre impeccabili grazie al sistema di innevamento programmato e corredate da una moderna ed efficiente rete di impianti di risalita – gli habitués dello sci potranno dare libero sfogo alla propria passione e i bambini prendere confidenza con questa disciplina grazie alle apposite scuole. Che, assieme a Mini club, skibar direttamente sulle piste, campo “primi passi”, baby cross, animazione e impianti di risalita dotati di una particolare sistema di sicurezza della seduta, costituiscono un’offerta completa per i più piccoli, contribuendo a rendere il soggiorno sul Monte Bondone adatto (e ideale) per tutta la famiglia.

I fan dello snowboard e del freestyle avranno invece a disposizione lo Snowpark Monte Bondone, uno tra i migliori dell’intero arco alpino, grazie alle 5 linee di strutture, tutte agevolmente raggiungibili percorrendo le piste Lavaman e Cordela, adatte per ogni livello ed esigenza: da un decennio questo impianto stimola la fantasia e le abilità dei rider più scatenati con salti ed evoluzioni vibranti. E chi vorrà provare l’emozione di sciare o andare sullo snowboard sotto le stelle, ammirando in lontananza le luci della città, potrà farlo per due sere a settimana: durante il periodo di apertura degli impianti, infatti, il Monte Bondone permetterà di vivere un’esperienza unica, grazie a un nuovo sistema di illuminazione a Led.

Chi alle acrobazie preferisce un’attività all’insegna del relax e della tranquillità, può sfruttare i 35 chilometri di piste del Centro Fondo Viote per dedicarsi allo sci di fondo: la Conca delle Viote – immersa nella rigogliosa vegetazione delle Tre Cime del Monte Bondone, a 1.565 metri di altitudine – è un vero e proprio paradiso per gli amanti di una disciplina che permette di disconnettersi, con il corpo e lo spirito, dai ritmi frenetici della quotidianità. Tecnica classica o libera non fa differenza (gli anelli sono predisposti per ogni livello di difficoltà): ciò che conta è godersi appieno un momento rigenerante sotto ogni aspetto.

Un altro modo per stabilire un contatto profondo, se non addirittura simbiotico, con la Conca delle Viote, è infilare un paio di racchette da neve e camminare tra i boschi e i prati innevati: ciaspolare, infatti, consente di apprezzare al massimo la silenziosa quiete di un luogo dal fascino senza tempo, dove gli spettacoli regalati dalle albe e dai tramonti restano impressi negli occhi e nella mente di chi ha l’opportunità di ammirarli dal vivo. E sempre nella Conca delle Viote si trova uno spazio nel quale i più piccoli possono slittare. Numerose le esperienze proposte ideate o realizzate in collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze, consultabili nel sito trento.info.

Il Monte Bondone è una favolosa terrazza panoramiche delle Alpi: un ambiente naturale custodito con cura e pazienza che offre scorci incomparabili sulle vette e le catene dell’Arco Alpino. Con il vantaggio di poter raggiungere facilmente – anche a piedi – i vari punti di osservazione.