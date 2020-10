ASSOCIAZIONE CULTURALE VALORIZZAZIONE RANGO (TN) * MERCATINI DI NATALE: « ANNULLATA L’EDIZIONE 2020, PER RICREARE UN’ATMOSFERA DI FESTA NEI VICOLI SARANNO POSIZIONATI ALBERI ILLUMINATI »

A Rango era quasi tutto pronto per i prossimi Mercatini di Natale nei volt del borgo, che sarebbero dovuti iniziare il 15 novembre. Gli standisti erano stati scelti e già molte prenotazioni erano state confermate. È di oggi, invece, la decisione di annullare tutto. Troppo alto il rischio di contagi e impossibile garantire ad operatori e visitatori l’assoluta sicurezza. Così dopo 17 anni, la Associazione Culturale Valorizzazione Rango, di concerto con l’Amministrazione Comunale di Bleggio Superiore, annulla l’edizione 2020 dei Mercatini di Natale di Rango. Dopo Trento anche Rango sceglie un Natale diverso.

Ecco a seguire la dichiarazione dell’Associazione Culturale Valorizzazione Rango:

“Ci abbiamo provato fino all’ultimo e sperato fino ad oggi. L’evoluzione negativa della pandemia ci ha messo però difronte ad una scelta inevitabile, quella di annullare i Mercatini di Rango 2020. Dopo diciassette edizioni dei Mercatini, le ultime delle quali contrassegnate da un successo oltre le aspettative, quest’anno Rango non avrà i propri tradizionali mercatini di Natale nei volt. È stata una decisione sofferta ma di grande responsabilità, per il nostro borgo e per tutti coloro che, a titolo diverso, sono coinvolti in questa nostra manifestazione. Siamo consapevoli della negativa ricaduta economica che questa nostra scelta avrà su tutto il nostro territorio e su chi ci lavora.

Per questo il nostro dispiacere è ancora più grande. Ma in questo momento questa ci è sembrata la scelta più giusta. Per come i nostri Mercatini sono pensati e progettati, per la loro peculiarità di essere ambientati nel borgo e nei suoi volt, diventata impegnativo, se non impossibile, implementare un sistema di rispetto della normativa anti-Covid, con particolare riferimento al distanziamento. Per questo abbiamo scelto di rinunciare ai Mercatini, ma non rinunciamo a rendere Rango il borgo del Natale. Lavoreremo in queste settimana per dare a Rango un’atmosfera di festa, che le persone potranno visitare in totale sicurezza. Sulla fontana sarà allestito un grande presepe. Per i vicoli saranno posizionati decine di alberi di Natale illuminati e gli angoli più nascosti avranno addobbi naturali per ricreare l’atmosfera del Natale. La speranza è che le persone possano venire a trovarci, per scoprire Rango nella sua veste invernale più intima e vera”.

Associazione Culturale Valorizzazione Rango