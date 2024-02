ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * RICHIESTA ISPEZIONE MINISTERIALE: « VICINANZA AI COLLEGHI DI BUSTO ARSIZIO, CHIEDIAMO RISPETTO PER L’ISTITUZIONE GIUDIZIARIA »

09.15 - sabato 24 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

ANM: VICINANZA A GIUNTA BUSTO ARSIZIO, CHIEDIAMO RISPETTO PER MAGISTRATI

“L’operato dei magistrati ben può essere criticato e valutato. Occorre però che la critica non si faccia dileggio e la richiesta di valutazioni non mascheri sentimenti di indebita, ingiustificata rivalsa. È profondamente sbagliato pensare che, se una Corte smentisce un Tribunale per necessità logica e giuridica si annidi in quel processo un nucleo di comportamenti devianti e di errori professionali marchiani.

Questo modo di intendere il processo genera sfiducia e disorienta. Per questo esprimiamo la nostra vicinanza alla Giunta ANM di Busto Arsizio”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’ANM interviene in merito alla richiesta di ispezione ministeriale formulata da alcuni parlamentari nei confronti della Procura di Busto Arsizio. “Chiediamo rispetto per l’istituzione giudiziaria e per quanti, donne e uomini, in essa e per essa spendono quotidianamente le loro energie, animati da adesione ai doveri del loro ufficio e ai principi costituzionali”, conclude la Giunta.