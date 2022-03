CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * VALSUGANA: « IL VICEPRESIDENTE PACCHER E L’ASSESSORE SPINELLI HANNO VISITATO LE AZIENDE “FINSTRAL“ E “SCHMID TERMOSANITARI“ »

20.20 - mercoledì 30 marzo 2022

Roberto Paccher in visita ad alcuni insediamenti industriali ed artigianali della Valsugana. Assieme al vicepresidente del Consiglio regionale anche l’assessore alle attività produttive della Provincia Achille Spinelli.

La prima parte della mattinata è stata dedicata alla visita della Finstral di Scurelle con Luis Oberrauch, responsabile della Divisione Italia, a fare da guida d’eccezione, in compagnia del figlio Florian, alla delegazione arrivata da Trento. Finstral, azienda di proprietà proprio della famiglia Oberrauch è nata sull’altipiano del Renon ed in 50 anni di storia è cresciuta costantemente, diventando uno dei principali produttori europei di finestre, verande e porte d’ingresso: “E Finstral è profondamente legata alla Valsugana e alla sua gente, visto che si è insediata da queste parti nel 1978. Ad oggi l’azienda – osserva Paccher – ha oltre 400 dipendenti in valle, di cui circa un centinaio sono donne. Non solo.

L’attaccamento di questa realtà con il territorio, e con i propri collaboratori, ha una cartina di tornasole nella fedeltà del rapporto di lavoro: ben 170 degli attuali dipendenti hanno superato i 20 anni di presenza in Finstral”.

L’assessore Achille Spinelli ha osservato come Finstral, con un fatturato in costante aumento, abbia di converso “operato grandi investimenti sul nostro territorio. Lo ha fatto con attenzione alla qualità del lavoro, alla sicurezza e alla bontà del prodotto”.

Il vicepresidente Paccher e l’assessore Spinelli hanno poi visitato la “Schmid Termosanitari” di Calceranica, azienda che dal 1981 è specializzata nel settore idraulico e termoidraulico: “Si tratta di un’attività artigianale in espansione che rappresenta una delle eccellenze della Valsugana” ha osservato il vicepresidente del Consiglio regionale.

nella foto da sx Luis e Florian Oberrauch, Roberto Paccher, Achille Spinelli