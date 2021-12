AMBROSI (FDI – TRENTINO) * CORRIDOIO DEL BRENNERO: « NON SOTTOVALUTARE L’INQUINAMENTO ACUSTICO, SERVONO BARRIERE FONOASSORBENTI »

15:12 - 9/12/2021

Corridoio del Brennero – Ambrosi (FdI): “Non sottovalutare l’inquinamento acustico, servono barriere fonoassorbenti ”.

Il quadruplicamento della ferrovia del Brennero è un’opera necessaria per sgravare l’A22 dal traffico, spostando merci e persone dalla gomma alla rotaia. Questo porterà indubbi benefici dal punto di vista dell’inquinamento ambientale, della viabilità e della sicurezza lungo l’autostrada del Brennero. Non va però trascurato il significativo aumento di inquinamento acustico che il quadruplicamento della linea comporterà.

Lungo il Corridoio del Brennero potranno transitare infatti convogli più lunghi e più pesanti (fino a un chilometro di lunghezza e composti da oltre 60 vagoni) con un incremento del carico trasportabile di circa il 20% per ciascun treno. Stando alle dichiarazioni di RFI, una volta realizzato l’intero quadruplicamento della linea, transiteranno quotidianamente lungo la stessa 40 treni passeggeri, in luogo degli 11 attuali, e 210-225 treni merci invece di 66.

L’aumento di rumori e vibrazioni genererà inevitabilmente criticità per la vivibilità delle zone abitate a ridosso della ferrovia, fra cui principalmente alcuni quartieri e frazioni di Trento e di Rovereto, nonché, anche se in maniera più marginale, zone abitate e frazioni nei comuni di Mezzocorona, San Michele all’Adige, Terre d’Adige, Lavis, Besenello, Calliano, Volano, Ala e Avio. Per far fronte a questa problematica ho depositato una proposta di mozione al fine d’impegnare la Provincia a disporre l’installazione di barriere fonoassorbenti (idonee a contenere l’incremento di inquinamento acustico) presso le aree abitate lungo la tratta di competenza provinciale della ferrovia del Brennero. Una politica seria e responsabile deve sempre tenere conto delle tante sfaccettature, positive e negative, di queste grandi opere che possono impattare sulla quotidianità di tanti cittadini.

*

Cons. Alessia Ambrosi

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia