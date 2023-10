ALTERNATIVA POPOLARE * AMMINISTRATIVE PAT: DIVINA, « SPACCATURE NEL CENTRODESTRA, LA MISURA È COLMA »

10.03 - martedì 3 ottobre 2023

Sergio Divina sulle evidenti spaccature nel centrodestra: “La misura è colma!”. «Le liti condominiali, se messe a confronto con i tafferugli del centrodestra, sembrano essere ben poca cosa. Il caso più recente ed emblematico è l’ultimo intervento di Achille Spinelli (capolista per Fugatti Presidente) in merito alla questione orsi. Spinelli si è infatti mostrato apertamente critico nei confronti delle posizioni espresse da Walter Ferrazza (candidato per Fratelli d’Italia ma anzitutto presidente del Parco Naturale Adamello Brenta), affermando come la linea di quest’ultimo, e dunque di Fratelli d’Italia, sia “estranea al programma di coalizione”.

Niente di nuovo sotto il cielo se pensiamo ai continui scontri intercorsi nel frattempo in merito ad un tema altrettanto caldo quale il bypass ferroviario, ma stavolta tra Fratelli d’Italia e Lega: le posizioni, in questo caso, si sono alternate in maniera altrettanto preoccupante, con Lega favorevole al progetto e Fratelli d’Italia contraria.

Sconcertanti appaiono poi le dichiarazioni estemporanee di alcuni membri dell’Udc, lette in questi giorni sui giornali. Da un lato c’è chi dichiara di candidarsi con la compagine di centrodestra animato dall’intenzione di “fare opposizione all’interno della maggioranza”, palesando una mancanza di onestà allarmante. Dall’altro chi si candida in una coalizione che comprende Fratelli d’Italia affermando però al contempo come gli anni trascorsi in quel partito siano stati “i peggiori della vita”.

Come se non bastasse, il PATT rimarca la sua distanza incolmabile da Fratelli d’Italia, definendo la propria partecipazione ad una coalizione che comprende entrambi i partiti come un puro e semplice accordo “stipulato” con il solo presidente. Insomma, una bella ammucchiata! Che cosa potrebbe accadere se per disgrazia (anzitutto disgrazia dei trentini) questa coalizione dovesse arrivare al governo?»