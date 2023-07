AGCM – ANTITRUST * CHIARA FERRAGNI: « ESTESO A FENICE SRL E A TBS CREW SRL IL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI BALOCCO SPA INDUSTRIA DOLCIARIA »

10.44 - mercoledì 19 luglio 2023

Antitrust: esteso a Fenice S.r.l. e a TBS Crew S.r.l. il procedimento avviato nei confronti di Balocco S.p.A. Industria Dolciaria

Le due società sono riconducibili alla signora Chiara Ferragni. Il 14 giugno scorso l’Autorità aveva comunicato l’avvio di un’istruttoria per pratica commerciale scorretta

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esteso alle società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., riconducibili alla signora Chiara Ferragni, il procedimento avviato nei confronti della Balocco S.p.A. Industria Dolciaria per pratica commerciale scorretta in relazione all’iniziativa commerciale denominata “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”.

Oggi i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Fenice S.r.l. e di TBS Crew S.r.l. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.