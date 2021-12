A.C. TRENTO 1921 * SERIE “C“: PRESIDENTE GIACCA, « IL GRUPPO LUNELLI AL NOSTRO FIANCO, IL MARCHIO SURGIVA DIVENTA PARTNER DEL CLUB CALCISTICO DELLA CITTÀ »

16:09 - 6/12/2021

IL GRUPPO LUNELLI A FIANCO DELL’A.C. TRENTO 1921: IL MARCHIO SURGIVA DIVENTA PARTNER DEL CLUB, MA TUTTO IL GRUPPO PARTECIPERÀ AL SODALIZIO

Il Presidente Mauro Giacca: “Si tratta di una giornata storica: è un onore immenso poter legare il nostro nome a quello di una realtà conosciuta e apprezzata, che opera a livello mondiale”

“Ci ho lavorato personalmente per tanto tempo, con Matteo c’è un’amicizia profonda che ci lega da vecchia data e, finalmente, è arrivato il momento per suggellare una partnership che non esito a definire eccezionale e storica per il Club del quale ho l’onore e l’onere di essere il Presidente. Il Gruppo Lunelli sarà a fianco dell’A.C. Trento 1921 nell’avventura tra i professionisti e, da tifoso gialloblù, imprenditore trentino e numero uno di questa realtà non posso che essere orgoglioso del fatto che un marchio così importante abbia deciso di sposare il progetto e la causa del Club della Comunità. Siamo entusiasti e ulteriormente responsabilizzati dopo aver sottoscritto questa prestigiosissima partnership con una delle eccellenze del mondo imprenditoriale trentino, conosciuta, operativa e apprezzata a livello mondiale”.

Le parole del Presidente Mauro Giacca non potrebbero descrivere meglio l’approdo del Gruppo Lunelli nel mondo gialloblù: il Gruppo con sede a Ravina di Trento diventa, dunque, ufficialmente partner dell’A.C. Trento 1921.

Nell’anno del ritorno tra i professionisti e del centenario di fondazione, il prestigiosissimo marchio Surgiva entra a far parte degli sponsor del Club, ma tutto il Gruppo parteciperà al sodalizio.

Se l’acqua Surgiva è, infatti, il brand che più si avvicina al gesto sportivo, il Ferrari Trentodoc è un vino simbolo della città e per questo sarà omaggiato alle squadre ospiti in occasione di ogni partita uficiale. Inoltre, la locanda Margon, ristorante stellato del Gruppo, immerso tra i vigneti, diventerà il luogo eletto da A.C. Trento 1921 per i suoi momenti conviviali.

“La scelta di sponsorizzare il Trento nasce dalla volontà di essere vicini alla nostra città e a una squadra simbolo dello sport trentino. Siamo lieti di sostenere il lavoro portato avanti negli ultimi anni dal Presidente Mauro Giacca e da tutto il suo team, che hanno saputo risollevare la società e tornare a scrivere un importante capitolo della storia calcistica del nostro territorio” ha affermato Matteo Lunelli, Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli.

“Il sostegno all’A.C. Trento è coerente con il lavoro che stiamo facendo da diversi anni – gli fa eco Simone Masè, Direttore Generale del Gruppo Lunelli – nel mondo dello sport. Auspichiamo di suggellare con un brindisi Trentodoc le vittorie della nostra squadra di casa!”.

*

GRUPPO LUNELLI, L’ECCELLENZA DEL BERE

La storia imprenditoriale della famiglia Lunelli prende il via nel 1952, quando Bruno Lunelli rileva le Cantine Ferrari, fondate a Trento nel 1902. Dagli anni Ottanta, nel segno di una strategia di diversificazione nell’eccellenza del bere, il Gruppo Lunelli affianca alle bollicine Ferrari Trentodoc una grappa, Segnana, un’acqua minerale, Surgiva, i vini fermi trentini, toscani e umbri delle Tenute Lunelli e uno storico marchio del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, Bisol1542. Completano il quadro il ristorante stellato Locanda Margon, alle porte di Trento, e dal 2021 Cedral Tassoni, l’azienda nota per l’iconica cedrata. Si amplia così il Gruppo Lunelli, le cui creazioni si distinguono per il forte legame con il territorio, l’innovazione nel rispetto nella tradizione, l’attenzione alla sostenibilità e la ricerca della qualità in ogni dettaglio.

Nella foto: a destra Matteo Lunelli (Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli), assieme al Presidente gialloblù Mauro Giacca