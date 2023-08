UDC (TN-AA) * BY-PASS FERROVIARIO: « ANCHE LA VICENDE NOT E ‘AREA EX MICHELIN, SE LETTE CON GLI OCCHI DEI “PALAZZINARI”, ASSUMONO UN SENSO COMPIUTO »

09.47 - lunedì 7 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Ai volonterosi benpensanti che ai primi espropri su via Brennero hanno scoperto che le riserve sollevate per un decennio da chi ancor oggi etichettano come “NoTav”, con una accezione negativa tutta loro, erano in parte fondate, sembra sfuggire qualcosa. Non vi sono stati errori di valutazione del Comune di Trento sulle aree ex Prada ed ex Sloi, ma precise scelte politiche volte a favorire le proprietà di quelle aree ed a valorizzarle da un punto di vista immobiliare. La sindacatura del 1990 si caratterizzò con l’arresto di Mario Malossini proprio su vicende legate a quei terreni e la Giunta provinciale che nel 2003 bocciò l’iniziale proposta Rfi per riportare quelle aree al centro delle varianti al PRG del capoluogo era banalmente la riproposizione a livello provinciale di quella giunta comunale. In assoluta continuità.

Rossi, nel 2017, su quel passaggio formale esaurì il suo compito e la sua utilità politica. E così come su Trento Nord dopo la caduta della Giunta Mengoni, anche la vicende Not e ‘area ex Michelin, se lette con gli occhi dei “palazzinari” (immobiliaristi sarebbe eccessivo), assumono un senso compiuto. E con loro si capisce cosa intende il Centrosinistra trentino quando rivendica di “ridurre il consumo del suolo” con le sue scelte.

Noi pensiamo che il manto di cortese ipocrisia piccolo borghese che permette ai disertori di rivendicarsi in continuità con le esperienze che hanno tradito, non faccia onore alle ambizioni di uno sforzo di cambiamento che, pur fortemente voluto, non è stato compiutamente onorato da una giunta uscente frenata da quelle troppe “emergenze” che sono divenute ormai la cifra degli esecutivi centrali.

Quel percorso di chiarezza va ripreso. Lo di può fare votando UdC al prossimo 22 ottobre.

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige/Südtirol

