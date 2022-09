CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « SPACCIO DROGA, SEI LE PERSONE DENUNCIATE »

11.40 - sabato 03 settembre 2022

Nella mattinata di ieri 02 settembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana, hanno eseguito sei decreti di perquisizione domiciliare e personale ai danni di altrettanti soggetti tutti compresi tra i 22 ed i 46 anni residenti nella zona di Pergine V.na, Baselga di Pinè e Tenna.

L’indagine dei Carabinieri di Borgo, ha preso corpo nella primavera del 2020 protraendosi sino a tutto il 2021. In questo periodo i militari del Nucleo Operativo mettendo in atto sofisticate tecniche investigative e di osservazione riuscivano a sequestrare, in molteplici episodi, complessivamente:

• 1 chilogrammo di hashish;

• 533 grammi di marijuana;

• 352 grammi di cocaina;

• 17 grammi di eroina;

• 1 pistola cal. 7,65 perfettamente funzionante comprensiva di un caricatore con 10 colpi;

• altri 5 colpi con calibro 38.

Inoltre venivano anche recuperati 12 grammi di “mdma”, ovvero metilenediossimetanfetamina, comunemente denominata Ecstasy, stupefacente con effetti molto dannosi. Gli accertamenti messi in atto dai Carabinieri hanno anche consentito di risalire alla provenienza della cocaina, mentre la vendita e la cessione avveniva quasi sempre a Pergine V.na anche nella zona molto frequentata dei giardini pubblici.

Alla fase finale, culminata con le perquisizioni odierne, hanno collaborato oltre ai militari di Pergine, Levico terme, Baselga di Pinè, anche il nucleo cinofili dell’Arma e due equipaggi dei Cinofili della Guardia di Finanza di Trento.

Per tutti gli indagati cui è stato notificato l’avviso di conclusione d’indagini vige comunque, la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

I Carabinieri, sempre vigili e presenti sul territorio invitano i cittadini a collaborare e segnalare immediatamente al più vicino comando dell’Arma eventuali situazioni sospette.