TRENTO FUNIVIE * ASSEMBLEA: « BILANCIO AL 30 GIUGNO 2023 CHIUSO A 639 MILA EURO / 1 MILIONE E 439 MILA I PASSAGGI (+14%) »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Approvato il Bilancio di Trento Funivie Spa: risultato record nella stagione 2022-23. La Società Trento Funivie chiude il bilancio al 30 giugno 2023 in positivo per 639.439 euro. Un risultato dovuto agli ottimi risultati della stagione 2022-23 che registra i migliori risultati di sempre in tutti i dati caratteristici dell’attività.

Soddisfazione da parte dell’Assemblea dei Soci, che a seguito dell’aumento di capitale vede da quest’anno l’ingresso in Società di importanti nuovi Soci: il 1.200.000 azioni ordinarie disponibili sono state completamente sottoscritte da parte di nuovi Soci tra i quali Unione Commercio e Turismo Servizi Trento, ITAS Mutua, ISA, Mediocredito Trentino Alto Adige e La Finanziaria Trentina.

Il bilancio presenta un totale ricavi che ammonta a Euro 4.055.739 (+26% rispetto alla stagione 2021-22). Un risultato da record, trainato dalle ottime performance di vendita degli skipass Stagionali (+36%), che dimostra la fiducia e l’apprezzamento degli sciatori trentini verso il Monte Bondone.

Dopo gli anni condizionati dalla pandemia, si è registrato l’importante ritorno della clientela turistica internazionale, un settore che lo scorso anno aveva risentito fortemente delle restrizioni agli spostamenti tra vari paesi e la cui mancanza era risultata evidente. Le vendite di questo comparto sono aumentate quest’anno del 78%, superando i livelli pre-covid.

Analogamente agli incassi, anche i passaggi e i primi ingressi hanno registrato il record di sempre: i passaggi sono stati pari a 1.439.708 (+14%); i primi ingressi sono stati pari a 165.394 (+13%). È di particolare rilievo il risultato dello sci notturno: con una media di 3.052 passaggi a serata (e un record di 3.461 passaggi e oltre 700 primi ingressi serali il 5 gennaio 2023) si conferma come un’esperienza caratterizzante nell’offerta sciistica della montagna, capace di attirare non solo gli sciatori locali ma anche sciatori da varie città del Nord Italia che raggiungono il Monte Bondone proprio in occasione delle notturne.

La stagione è stata caratterizzata da molte giornate di bel tempo, ma particolarmente avara di precipitazioni nevose (si contano solo 3 giornate con precipitazioni oltre i 20 centimetri nell’intera stagione). Determinante è stato quindi il ruolo dei sistemi di innevamento, rinnovati a partire dal 2017, e la serie di interventi per il livellamento del