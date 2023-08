CIRCOLO FDI – VALSUGANA TESINO E PRIMIERO (TN) * AMMINISTRATIVE: DANILO PERIN, « ANCHE SUL MIO NOME IL PROBABILE VETO DI FUGATTI »

10.35 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Circolo Fratelli d’Italia Valsugana Tesino e Primiero, Danilo Perin: anche sul mio nome il probabile veto di Fugatti. Da qualche anno oramai sono giunto in Fratelli d’Italia, dopo anni di militanza attiva nella Lega. Spinto dal compianto amico Pacifico Mottes, ho abbracciato ideali e obbiettivi di un partito che si stava lentamente consolidando sul territorio ma che ancora non era il primo Partito nazionale, ben distante dalla concreta possibilità di esprimere la prima Presidente donna della storia della Repubblica Italiana di cui sono profondamente orgoglioso. Sono entrato in punta di piedi, mettendomi a completa disposizione e cercando di dare tutto il mio contributo per una crescita che, assieme al lavoro di tutti gli altri Presidenti e Commissari di Circolo e dei militanti, progressivamente è arrivata.

Leggendo le recenti dichiarazioni della Consigliera Provinciale Rossato in merito al presunto veto sul suo nome da parte del Presidente Fugatti, la mente è subito volata a tutte le analoghe “chiacchiere” sentite recentemente anche sul mio nome e proprio in relazione al possibile stop di Fugatti alla mia candidatura per le prossime elezioni provinciali di ottobre, “chiacchiere” che solo ora vedo sotto tutt’altra luce.

Non ho mai chiesto poltrone o incarichi di sorta al partito che sono onorato di rappresentare in Bassa Valsugana, ma quello che ora chiedo è la sola possibilità di mettermi in gioco alle prossime elezioni provinciali, nulla di più. La possibilità di portare ancora più in alto Fratelli d’Italia, valorizzando tutto l’impegno profuso in questi anni sul territorio. Spero che la mia fuoriuscita dalla Lega, oramai datata e lo screzio avuto tempo fa nell’ufficio del Presidente Fugatti, relativamente alla questione della Statale della Valsugana, da sempre un tema che mi vede al fianco dei miei concittadini e a difesa del territorio, non rappresentino realmente dei pretesti per escludermi dalla corsa di ottobre.

*

Danilo Perin

Presidente Circolo Fratelli d’Italia – Valsugana Tesino e Primiero