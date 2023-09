SAT – SEZIONE PINÈ * “TROFEO FIORELLA E LUCA 2023”: « PRIMO FRANCESCO BALDESSARI CON IL TEMPO DI 49.20 / SECONDO MICHELE FEDEL (51.53) / TERZO DAMIANO FEDEL (53.21) » (PDF CLASSIFICA)

09.32 - lunedì 18 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Alla sezione SAT Pinè riesce l’en plein nella gara di casa. Ieri, infatti, nella 21esima edizione del “Trofeo Fiorella e Luca” – prima tappa post-ferragostana del circuito SAT di corsa in montagna in programma proprio sui sentieri dell’altopiano – i satini pinetani hanno messo in fila tutti salendo sul gradino più alto del podio nella classifica maschile, in quella femminile e nella sfida per sezioni.

Molto partecipata la tappa pinetana: alla partenza si sono presentati circa settanta atleti, a cui si è aggiunto anche un bel gruppo di partecipanti alla marcia non competitiva, che si è articolata su un percorso adatto a tutti. Impegnativo (e già rodato) invece il percorso della gara competitiva: dalla partenza di Tressilla di Pinè (dalla sede della sezione Sat Pinè), gli atleti hanno dovuto affrontare subito una salita di circa 200 metri di dislivello per raggiungere i boschi di Bedolpian, attraversando Bellavista e costeggiando il lago delle Rane. Da Bedolpian si è scesi verso la val de Nao per poi affrontare la ripidissima salita finale che ha portato alla Cros delle Grave alte e di nuovo alla sede SAT. In totale 11,2 chilometri e 550 metri di dislivello.

Pane per i denti di Francesco Baldessari, che il percorso lo conosce bene: il pinetano – leader della combinata del sodalizio – ha praticamente fatto gara a sé facendo fermare il cronometro sul tempo di 49.20. Dietro di lui, a una certa distanza, altri due portacolori della sezione organizzatrice: Michele Fedel (51.53) e Damiano Fedel (53.21). Con Enrico Morichelli (SAT Arco) ai piedi del podio (53.31).

Pinetana anche la vincitrice in campo femminile, anche lei con margine sulle avversarie: Chiara Ioriatti ha tagliato il traguardo in 1.03.57. A inseguirla Laura Moro della SAT Arco (1.05.13) e Luisa Merz della SAT Povo (e veterana del circuito Sat) in 1.05.51. E SAT Pinè d’oro anche tra le sezioni: seconda piazza per Povo, terza la SAT Arco. Ora il circuito si sposta in Vigolana: domenica prossima è in agenda il sesto “Trofeo Una cima per gli amici” organizzato dalla SAT Vigolo Vattaro.

Il “Circuito SAT – Corsa in montagna”, è una competizione sportiva estiva, a carattere solidale, in sette tappe del Trentino – Lavis, Arco, Centa, Malè, Pinè, Vigolo Vattaro, Mattarello – che si concluderà a Lavis il 20 ottobre con le premiazioni e una grande festa presso l’Auditorium comunale. Quest’anno il ricavato dell’iniziativa andrà al progetto di sostegno all’istruzione e all’assistenza sanitaria in alcuni piccoli villaggi di montagna in Nepal. Le gare sono a carattere agonistico, ma alcune tappe prevedono la partecipazione anche non competitiva e aperta a tutti, alle famiglie, agli amatori e chi deciderà di mettere insieme i tanti traguardi della competizione. Chiunque può iscriversi. Le adesioni per ogni tappa rimangono aperte fino al giorno prima di ogni tappa (iscrizioni: www.circuitosatcorsainmontagna.it)