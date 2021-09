UIL SCUOLA TRENTINO – UIL FPL ENTI LOCALI * INCONTRO CON ASSESSORE BISESTI: « RIAPERTURA DELLA SCUOLA IN SICUREZZA, ANCORA NESSUNA CONCRETA SOLUZIONE »

Riapertura della Scuola in sicurezza. Ancora parole e solo parole. A tre giorni dal suono della prima campanella per i nostri allievi, a pochi giorni dalla riapertura delle Scuole Infanzia e a quasi un mese dall’ultimo incontro a Palazzo, l’Assessore Bisesti ha incontrato oggi le organizzazioni sindacali.

Un ulteriore incontro interlocutorio: parole, suggerimenti e commenti su un Decreto Legge che ha imposto alle Scuole una nuova serie di difficoltà (in primis applicative), che si inseriscono in una situazione di per sé non facile. Ma nessuna concreta soluzione. “Ancora parole e solo parole”, diceva una nota canzone.

Abbiamo già scritto come la poca chiarezza sulle nuove e diverse misure introdotte a livello nazionale in tema di contenimento della diffusione della pandemia, appaia in tutta la sua evidenza quando costringe il nostro Dipartimento Istruzione a diffondere nel giro di pochi giorni ben quattro diverse note, con altrettante mutate indicazioni. Di più: ancora oggi né l’Assessore, né il Dirigente generale del Dipartimento hanno potuto offrire certezze, risposte puntuali alle diverse situazioni di difficoltà che si sono venute a creare. Chiarita la responsabilità grave del Governo nazionale, resta la mancanza di risposte concrete.

UIL Scuola e UIL FPL, nel corso dell’incontro, hanno posto una serie di difficoltà, che le Scuole stanno cercando di superare, criticità peraltro già avanzate da parecchi giorni per e-mail al Dirigente Ceccato.

Mancanza di disponibilità dei tamponi, individuazione dei delegati per ogni sede scolastica ai quali attivare il controllo del green pass (a parità di organico pre-covid), tutela della privacy sui dati relativi alla salute delle persone, tempi mattutini per il controllo della carta verde, … alcune delle difficoltà incontrate.

Alcune di queste “novità” necessitano di modifiche contrattuali. Altre meritano la collaborazione e la decisione politica degli Assessorati Sanità e Istruzione. Impegni e risposte che ancora oggi non abbiamo avuto.

L’incontro di oggi è stata occasione per avanzare nuovamente la richiesta UIL su presidi sanitari e tracciamento immediato: test salivari, rapidi e poco costosi, gratuiti per tutti: ragazzi, docenti, ata, dirigenti scolastici. Da metà agosto, con la firma del protocollo, UIL Scuola lo ha riproposto e, ad una prima apertura dell’Assessore, è purtroppo seguita la chiusura totale del Presidente. Una chiusura che avrà conseguenze nei prossimi mesi.

La UIL è ora e lo è sempre stata:

X la Scuola in presenza, X evitare nuove classi in quarantena e il conseguente ricorso alla poco efficace Dad, X rispettare la normativa vigente, X tutelare il diritto di tutti e di ciascuno.

UIL FPL EE.LL. inoltre ha segnalato che sono state fatte due richieste d’incontro specifico sulle Scuole Infanzia ma senza avere nessun riscontro. Sono state inoltre segnalate tutta una serie di criticità sull’avvio delle scuole e la necessità di trovare personale per questo settore che ha già dovuto “pescare” dalle graduatorie del personale “senza titoli”.

Lo stesso Segretario Generale nazionale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, è intervenuto: “Se questo tema riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, vale il principio per cui i lavoratori non devono sostenere costi. In questo periodo, ci sono state scelte d’emergenza che hanno permesso alle aziende di defalcare le spese per gli investimenti fatte sulla sicurezza: noi pensiamo che questa sia la strada giusta. Verificheremo cosa ci sarà scritto nel decreto – ha precisato il leader della Uil – ma, ripeto, rendere il green pass obbligatorio e non stabilire la gratuità del tampone sarebbe una decisione sbagliata. Peraltro – ha concluso – sarebbe interessante capire perché il prezzo calmierato di un tampone è di 15 euro e il suo costo si aggira tra gli 0,30 e i 3 euro: ma di questo la politica non parla”.

UIL Scuola: “Tracciamento diffuso e immediato, per una Scuola che resti in presenza; gratuità dei test per tutti, sono misure necessarie. Insieme ce la faremo, deve rimanere il motto che coinvolge tutti noi”

Pietro Di Fiore

UIL SCUOLA TRENTINO

Marcella Tomasi

UIL FPL ENTI LOCALI