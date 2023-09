RIGENERA ROVERETO * “ANELLO DELLO SPORT“: « SECONDA EDIZIONE, MIGLIAIA I GIOVANI CHE SI SONO CIMENTATI NELLE VARIE DISCIPLINE SPORTIVE »

08.47 - lunedì 18 settembre 2023

Anello dello Sport, seconda edizione da record. Migliaia di giovani e giovanissimi hanno partecipato. Ben 31 associazioni hanno partecipato all’evento organizzati dai Distretti del progetto Rigenera Rovereto.

Dopo l’incoraggiante successo nell’edizione del debutto un anno fa, la 2^ edizione dell’Anello dello Sport, andato in scena a Rovereto in questo week-end, ha superato le più rosee previsioni e richiamato migliaia di giovani e giovanissimi, famiglie ed appassionati che hanno potuto provare una trentina di discipline sportive e cimentarsi nelle esercitazioni di soccorso e spegnimento incendi con i Vigili del fuoco volontari di Rovereto, che in piazza XXV aprile hanno richiamato tantissimi partecipanti, oppure cimentarsi al simulatore di guida proposto dall’Aci oppure fare i primi passi con le storiche majorette della Banda di Lizzana o assistere alle prove di abilità con i cani proposte dal circolo cinofilo.

Tantissime attività, un unico filo conduttore: divertirsi ed incontrarsi, stare insieme in allegria nel segno dello sport e dell’amicizia, grazie ad un evento dalla formula tanto semplice quando accattivante, con la ciliegina sulla torta della “caccia al tesoro” con tanto di QR code per scoprire gli indovinelli e trovare uno dei quasi duecento “sassolini felici” che l’ormai famoso omonimo gruppo roveretano ha dipinto appositamente per l’Anello dello Sport con temi legati al mondo dello sport e tantissimi premi donati dagli operatori economici della città.

Un evento di forte richiamo, quindi, che ha saputo rispondere alla voglia di incontrarsi e stare insieme di molti roveretani ma non solo, vista la provenienza anche da fuori provincia di molti partecipanti. Un evento ideato e organizzato dal Distretto della Quercia e dal Distretto della Cultura, costituiti nel 2021 nell’ambito del progetto di Rigenerazione urbana di Rovereto, promosso da Comune e Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina.

“Siamo sicuramente molto soddisfatti perché a fronte di un notevole lavoro di preparazione, durato molti mesi, vedere la soddisfazione delle associazioni partecipanti, il gradimento espresso dai tanti partecipanti e dalle famiglie ci ripaga dei sacrifici – così Angela Montani Passuello, motore organizzativo -. Non ce l’avremmo fatta senza i tanti volontari che ci hanno aiutato, la Coop Amalia Guardini, il Gruppo alpini di Lizzanella, gli scout del gruppo Agesci, la Parrocchia di San Marco che ci ha concesso l’Oratorio Rosmini, la Sacra Famiglia con la quale è stata instaurata una bella collaborazione, ma anche la Croce Rossa, i Vigili del fuoco volontari di Rovereto e gli agenti della polizia locale. Un sentito ringraziamento anche all’Unione Commercio e Turismo per il supporto organizzativo, al Comune, alla Cassa rurale Alto Garda Rovereto, e a tutti gli operatori economici dei Distretti della Quercia e della Cultura ed i tanti commercianti che hanno voluto donare premi e sponsorizzazioni”.

Un evento la cui riuscita è merito di molteplici fattori e che punta, come obiettivo principale, a portare flussi di visitatori in città, potenziali clienti per le attività economiche, in particolare del commercio e della ristorazione, per far conoscere le potenzialità e la bellezza del centro urbano di Rovereto. All’insegna dello sport e della condivisione, l’Anello dello Sport ha fatto centro ancora una volta.